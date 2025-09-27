el tiempo

La previsión del tiempo en Canarias de la Aemet para este sábado, isla a isla

Los cielos poco nubosos predominarán este sábado en las islas
Los cielos poco nubosos predominarán este sábado en Canarias, según ha informado en su previsión del tiempo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el mar habrá este o noreste 2 a 4, arreciando a noreste 3 a 5. Marejadilla, aumentando a marejada. En la costa oeste, variable 1 a 3 y rizada.

Predicción del tiempo por islas para este sábado:

TENERIFE
Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte y zonas del suroeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en el litoral este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22-27

LA GOMERA
Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22-27

LA PALMA
Cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en el noreste. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litorales noroeste y sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18-27

EL HIERRO
Cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 15-22

GRAN CANARIA
Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litorales del sureste y oeste durante las horas centrales, cuando no se descarta alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22-26

LANZAROTE
Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 21-28

FUERTEVENTURA
Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21-26

