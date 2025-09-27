La previsión del tiempo en Canarias de la Aemet para este sábado, isla a isla

Los cielos poco nubosos predominarán este sábado en Canarias, según ha informado en su previsión del tiempo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el mar habrá este o noreste 2 a 4, arreciando a noreste 3 a 5. Marejadilla, aumentando a marejada. En la costa oeste, variable 1 a 3 y rizada.
Predicción del tiempo por islas para este sábado:
TENERIFE
Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte y zonas del suroeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en el litoral este.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22-27
LA GOMERA
Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22-27
LA PALMA
Cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en el noreste. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litorales noroeste y sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18-27
EL HIERRO
Cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 15-22
GRAN CANARIA
Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litorales del sureste y oeste durante las horas centrales, cuando no se descarta alguna racha muy fuerte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22-26
LANZAROTE
Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 21-28
FUERTEVENTURA
Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21-26