Alerta sanitaria por la presencia de un ingrediente prohibido por la UE en varios tintes y acondicionadores de pelo

Las autoridades sanitarias de la Unión Europea han lanzado una alerta sanitaria tras detectar un ingrediente vetado en cosmética dentro de distintos tintes y acondicionadores capilares. La alerta afecta a varios lotes de la gama Schwarzkopf Palette y a un acondicionador de la marca Fructis, cuya retirada y destrucción ha sido ordenada a través del sistema de seguridad de la Comisión Europea.
El motivo de esta alerta sanitaria y la retirada es la presencia del compuesto 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (Bmhca), incluido en la lista de sustancias prohibidas en la Unión Europea debido a sus efectos potencialmente dañinos sobre la salud reproductiva y el desarrollo fetal, además de poder causar reacciones cutáneas.
Los kits de coloración afectados contenían un tubo de 50 ml de crema colorante, otro de 50 ml de revelador, un sobre de 10 ml de mascarilla protectora y un par de guantes. En este caso, los productos de Schwarzkopf se fabricaron en Alemania, mientras que el acondicionador de Fructis procede de Italia. La República Checa fue el país que notificó la incidencia al comprobar la presencia de este ingrediente no autorizado.
Estos son todos los productos afectados por esta alerta sanitaria:
- Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, N6 (7-0) Středně Plavý. El código de barras es 3838824159614 y número de lote, el 0806395029.
- Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, 5-46 Hřejivě Třpytivě Hnědý. El código de barras es 9000101213898 y el número de lote, el 0810884684.
- Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, N2 (3-0) Dark Brown. El código de barras es 3838824159454 y el número de lote, 0816402520.
- Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, modelo RI5 (6-88) Intensive Red. El código de barras es 3838824159898.
- Tinte para el cabello Intensive Color Creme KI7 I, marca Schwarzkopf Palette, modelo KI7 Intensive Copper. El código de barras es 9000101032086 y el número de lote, 0859×87748.
- Tinte para el cabello Intensive Color Creme Long-Lasting Intensity, marca Schwarzkopf Palette, Permanent 3x Care, 6-79. El código de barras es 9000101214024 y el número de lote, 0827885432.
- Acondicionador de cabello Schauma, marca Schwarzkopf, modelo Fine or weak hair. En bote de plástico de 250 mililitros. El código de barras es 9000100854672.
- Acondicionador de cabello Repair & Shine, marca Garnier Fructis, modelo Dry, damaged hair. En bote de plástico de 250 mililitros. El código de barras es 3600540366337 y el número de lote, 26NN00.