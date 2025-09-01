sociedad

El tinerfeño Álex García, en una carta a Verónica Echegui: “Te he visto volar feliz, como tantas veces habíamos soñado”

“Seguiré tu hermoso legado, sin miedo, descalzo y con amor”
El tinerfeño Álex García, en una carta a Verónica Echegui: "Te he visto volar feliz, como tantas veces habíamos soñado"
Este domingo, 31 de agosto, Álex García (43 años) rompió el silencio para despedirse públicamente de Verónica Echegui, actriz, compañera de vida y amiga cercana, fallecida recientemente. El intérprete tinerfeño eligió las páginas de El País para compartir una emotiva carta en la que recuerda momentos vividos juntos y resalta el legado que deja tras de sí.

En el texto, el ganador del Premio Goya a Mejor Actor Revelación revive su viaje a Rumanía y evoca la capacidad de Verónica para apropiarse de cada lugar que conocía: “Fuiste italiana, inglesa, murciana, catalana y canaria… siempre hacías tuyas las raíces”, escribe.

García subraya que Echegui poseía una profunda espiritualidad y una conexión especial con la vida cotidiana: disfrutaba tanto de lo sencillo como de lo inesperado. Para él, su pérdida ha dejado un vacío inmenso en quienes la quisieron: “Te has tenido que marchar para que una ola de amor recorra España”, añade.

Verónica Echegui y su legado

En la misiva también expresa su deseo de que ese cariño colectivo no se diluya: “Quiero que esa ola se convierta en tsunami, que apague informativos y aliente a las caras mustias de estos tiempos”. Reconoce, además, que los últimos días han estado marcados por el llanto y la dificultad de seguir adelante, aunque también por la certeza de que ella ahora es libre: “Te he visto volar feliz, como tantas veces habíamos soñado”.

El actor concluye comprometiéndose a continuar con el espíritu que ella le transmitió: “Seguiré tu hermoso legado, sin miedo, descalzo y con amor”.

Durante el velatorio celebrado en el Tanatorio de La Paz, Álex García permaneció junto al féretro y a la familia de la actriz, visiblemente afectado y evitando el contacto con las cámaras. Aunque ambos habían puesto fin a su relación en 2023, la unión entre ellos se mantuvo firme. Habían compartido años en la sierra de Madrid, rodeados de naturaleza, animales y un huerto que cuidaban juntos.

