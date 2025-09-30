Airbnb elimina 10.000 anuncios de alquileres a corto plazo irregulares en Canarias

Airbnb ha eliminado desde el 9 de abril unos 10.000 anuncios de alquileres a corto plazo en Canarias que eran irregulares o que no completaron el registro mientras que, al mismo tiempo, los anuncios con registro en las islas se han incrementado más de un 45% entre el 1 de enero y el 31 de agosto.
En un comunicado, la Plataforma y el Ejecutivo regional han indicado que este resultado se ha producido gracias al acuerdo alcanzado el pasado mes de abril sobre la regulación de los anuncios de alquileres de corta duración.
Desde que se inició esta colaboración, Airbnb ha notificado a todos los anfitriones de la región la obligación de registrarse y ha trabajado para ofrecer orientación a su comunidad a través de notificaciones regulares, recordatorios y recursos adicionales.
Al respecto, la directora de Políticas Públicas para España y Portugal en Airbnb Marketing Services, Sara Rodríguez, comentó que “este es un nuevo capítulo para Airbnb en Canarias, definido por un compromiso proactivo con la colaboración, la calidad y una visión a largo plazo de crecimiento sostenible”.
“Esos anuncios son los preferidos por los viajeros, por lo que, las obligaciones de registro no tienen un impacto comercial significativo para la empresa y, al mismo tiempo, apoyan plenamente el cumplimiento a nivel local”, declaró.
Mientras, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, comentó que “lo que hace un año ocupaba titulares en la prensa, como tiendas de campaña en azoteas, minicampings en locales comerciales o furgonetas camperizadas, ya no está presente en Airbnb gracias a este acuerdo de colaboración suscrito el pasado mes de abril”.
Finalmente, Airbnb tiene la intención de seguir aumentando el número de anuncios registrados mediante esfuerzos continuos de educación a los anfitriones sobre los requisitos locales, y compartirá actualizaciones periódicas sobre sus avances.