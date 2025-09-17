Aviso rojo por altas temperaturas para hoy en el área metropolitana tinerfeña

El verano climatológico se prolongará en Canarias hasta el próximo mes, pronosticó ayer en Las Palmas de Gran Canaria el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las Islas, David Suárez, y la realidad no deja de sustentar tal augurio porque buena parte del Archipiélago se encuentra desde ayer inmersa bajo los perniciosos efectos de temperaturas extremas que tendrán especial incidencia en el área metropolitana tinerfeña.
Así lo comunicó ayer la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, cuyos responsables, tras conocer la actualización de las previsiones aportadas por la ya citada Aemet, renovaron los avisos de riesgo para la salud a cuenta de este clima adverso, con un mensaje especialmente importante para quienes residen en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario, Candelaria Tegueste y El Rosario, dado que, en su caso, el aviso es de nivel rojo (mayor riesgo de la escala).
Además, de la relevancia de este mal tiempo da buena cuenta el hecho de que ya se padece desde ayer y su finalización no se espera hasta el próximo sábado, siendo mañana, jueves, la jornada más temible.
Conforme a la previsión actualizada y tras insistir en ese aviso rojo para la zona metropolitana de Tenerife, desde Salud Pública añaden la activación de avisos naranja en el oeste de La Palma y El Hierro, así como de amarillo en Lanzarote y norte de Tenerife. También se mantiene el aviso amarillo en vigor desde el pasado lunes en Gran Canaria y la zona este de La Palma.
Por lo tanto, los avisos activos actualmente en Canarias son los siguientes:
–Aviso nivel rojo (riesgo alto): Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Candelaria, Tegueste, Tacoronte, El Rosario.
–Aviso nivel naranja (riesgo medio): La Palma: zona Este de La Palma: Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Tazacorte y Tijarafe; y zona cumbres de La Palma (El Paso). El Hierro: Frontera, Valverde y El Pinar de El Hierro.
–Aviso amarillo (riesgo bajo): La Palma: Zona Este: Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo); zona Cumbres de La Palma (El Paso). Gran Canaria: Zonas Este, Oeste y Sur: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde, Valsequillo de Gran Canaria; y zona Cumbres de Gran Canaria (Tejeda y Vega de San Mateo). Tenerife: Buenavista del Norte, Garachico, La Guancha, Icod de los Vinos, Matanza de Acentejo, La Orotava, La Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, El Sauzal, Los Silos, El Tanque y La Victoria de Acentejo. Lanzarote: Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza.
Para hacerse una idea de la gravedad de este tema y concienciar especialmente a quienes, por problemas de salud propios, puedan verse especialmente afectados, reseñar que se prevé una superación de los umbrales de temperatura en las zonas de meteosalud indicadas y se esperan temperaturas máximas hasta 38 grados, y que los municipios de riesgo más significativo serán, según Salud Pública, San Bartolomé (Lanzarote), San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), Frontera (El Hierro), Santa Cruz (Tenerife) y Tazacorte (La Palma).