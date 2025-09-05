Nuevo altercado en una guagua de Titsa: discusiones y forcejeos

Un vídeo grabado este viernes, 5 de septiembre, ha mostrado un nuevo altercado en una guagua de Tenerife.
El incidente se produjo en Los Cristianos (Arona) cuando dos mujeres intentaron acceder al vehículo de Titsa sin respetar el turno de entrada establecido por la empresa de transporte público, según ha informado el perfil Tenerife Quejas Vecinales.
El episodio ocurrió en la línea 112, que conecta Santa Cruz de Tenerife con Los Cristianos, ante la atónita mirada del resto de pasajeros, que recriminaron su actitud por no cumplir con las normas de acceso.
En las imágenes se ve cómo dos jóvenes discuten con otros pasajeros en las escaleras de entrada hasta el punto de que una de ellas llega a forcejear con otro usuario.
Agresión en una guagua de Tenerife
Este altercado se suma a otro vivido el pasado sábado 23 de agosto en el municipio de Candelaria, cuando un pasajero agredió al conductor de Titsa en la Plaza de Teror.
Según relató la página de Facebook Los Jardineros, el enfrentamiento comenzó cuando el chófer pidió a un viajero que abandonara el vehículo tras haber insultado y empujado a varios pasajeros.
La negativa del individuo y su actitud violenta derivaron en un golpe al conductor y en el robo de su chapa de identificación.
El altercado se produjo ante la presencia de menores, que reaccionaron llorando al presenciar la escena.
Testigos aseguran que la situación escaló con insultos, empujones y golpes, lo que generó un ambiente de gran nerviosismo tanto dentro de la guagua como en la plaza, donde continuó la pelea durante unos minutos.