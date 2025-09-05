Arona anula el contrato de parques y jardines por deficiencias que afectan a las condiciones laborales

El pleno del Ayuntamiento de Arona aprobó ayer retrotraer un expediente relativo a la contratación del servicio de gestión de la infraestructura verde del municipio, tras detectarse deficiencias en los pliegos que afectan a las condiciones laborales recogidas en el estudio económico.
El contrato, que fue aprobado inicialmente en julio con el voto favorable de todos los grupos salvo Más por Arona (que se abstuvo), había sido enviado a publicación cuando se descubrió que no se había incorporado un acuerdo laboral entre trabajadores y empresas que garantizaba ciertos derechos. La omisión afectaba aspectos como a la antigüedad, los salarios base, el absentismo o las horas sindicales.
La concejala del área de Medio Ambiente, Clara Pérez, admitió el error en el cálculo del precio de personal, aunque defendió la gestión apoyándose en los informes favorables emitidos por “Intervención, Secretaría y los técnicos del área”. Pérez recordó además que la deficiencia “es subsanable” y que “rehacer el expediente desde cero habría dilatado aún más el proceso”.
Pérez recalcó que “los trabajadores llevan 8 o 9 años esperando una solución”, en referencia al anterior mandato.
Desde la oposición, el portavoz del PSOE, José Julián Mena, fue contundente: “Hoy venimos a arreglar lo que no se hizo bien. Trajimos un contrato mal armado que afecta al futuro de los trabajadores”, aseguró.
Mena señaló duramente a la edil, apuntando que para analizar los pliegos se contrató “con dinero público a una consultora externa”, que había advertido de “estos fallos y entregado un análisis que no fue incorporado a los pliegos”, según el portavoz.
Mena también reprochó a la concejala que “ha perdido la credibilidad política”.
El expediente se encuentra ahora en fase de corrección para ser sacado de nuevo a licitación “lo antes posible”. Se trata de uno de los contratos más relevantes del municipio por su impacto presupuestario, con un importe estimado de 28 millones de euros.
El caso recuerda a lo ocurrido con los presupuestos municipales de 2025, que también tuvieron que ser retrotraídos tras no resolverse adecuadamente una alegación presentada en plazo.