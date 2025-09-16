20.000 metros cuadrados para un astillero deportivo y de recreo en el puerto de Santa Cruz

La empresa Wencoe Astilleros Canarios, S.L. ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la concesión administrativa para la ocupación de una superficie de aproximadamente 20.306,56 m2 en la parcela 70 de las ubicadas en los nuevos rellenos de la Dársena de Pesca de la capital, para la construcción y explotación de un astillero destinado a la fabricación de embarcaciones de recreo y deportivas y sus actividades complementarias.
El Boletín Oficial de la Provincia lo hace público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85.3 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, a efectos de que en el plazo de veinte días, “las corporaciones, entidades y particulares que se crean afectados, puedan examinar el expediente y presentar cuantas alegaciones estimen pertinentes” relativas a la mencionada petición.
El domicilio social de Wencoe Astilleros Canarios se ubica en la calle Farola del Mar, en la Dársena Pesquera. La sociedad tiene por objeto, como actividad principal, la construcción de embarcaciones de recreo y deporte. Con fecha del 19 de julio de 2023, se constituyó mediante escritura pública.
En Canarias se considera una embarcación de recreo “toda aquella de hasta 24 metros de eslora destinada a fines recreativos y deportivos, que no transporte más de doce personas”. El Archipiélago cuenta con una amplia red de marinas y puertos deportivos que dan servicio a embarcaciones de recreo. Existe una importante industria vinculada al mantenimiento y reparación de embarcaciones, incluyendo yates de lujo.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tiene siete marinas deportivas en régimen de concesión administrativa: puerto deportivo Marina de Santa Cruz, en Los Llanos; el puerto deportivo Marina de Tenerife y el de Puerto Chico, en la Dársena Pesquera. A esos emplazamientos se añaden los de Los Cristianos (sur de Tenerife), San Sebastián de La Gomera, La Palma y El Hierro.