sucesos

Atacan con un arma blanca a un hombre en una rotonda en Canarias a primera hora de la mañana

Los hechos se han producido a las 07.12 horas de este jueves
Atacan con un arma blanca a un hombre en una rotonda en Canarias
Atacan con un arma blanca a un hombre en una rotonda en Canarias. EP
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un hombre, de 45 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una agresión con arma blanca en la rotonda de acceso a La Herradura, en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 07.12 horas de este jueves y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba heridas por arma blanca y traumatismo facial de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Insular Gran Canaria.

  1. Un coche se estrella contra una vivienda en TenerifeEl 112 actualiza la información sobre el coche estrellado contra una casa en Tenerife: hay heridos graves
  2. Hallan el cadáver de una persona sin hogar ante las puertas de un hospital en Canarias: fue atendido en Urgencias dos días antesUn hombre de 53 años, crítico tras sufrir un infarto en plena calle en Santa Cruz

En el lugar del incidente también se han personado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que han realizado las diligencias correspondientes

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas