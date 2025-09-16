Sanidad eleva a rojo el aviso por calor en Tenerife: estos son los municipios en riesgo alto

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha actualizado este martes los avisos de riesgo para la salud por altas temperaturas, tras la previsión emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El episodio de calor, iniciado el 16 de septiembre, se extenderá desde este miércoles 17 a Lanzarote y El Hierro, mientras se prolongan los avisos activos en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, al menos hasta el sábado 20 de septiembre.
Según la nueva actualización, se eleva a nivel rojo el aviso para el área metropolitana de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Candelaria, Tegueste, Tacoronte y El Rosario).
En el oeste de La Palma y en El Hierro se activan avisos naranja, mientras que en el norte de Tenerife y en Lanzarote se han establecido avisos amarillo. Se mantiene este último en el sur, oeste y este de Gran Canaria, así como en la zona este de La Palma.
Los municipios con mayor riesgo son San Bartolomé (Lanzarote), San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), Frontera (El Hierro), Santa Cruz (Tenerife) y Tazacorte (La Palma). En estas localidades se podrían alcanzar temperaturas de hasta 38 grados, estimándose como jornada de mayor riesgo el jueves 18.
Avisos activos por islas
- Nivel rojo (alto riesgo):
- Área metropolitana de Tenerife
- Nivel naranja (riesgo medio):
- Oeste y cumbres de La Palma: Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Tazacorte, Tijarafe y El Paso
- Todo El Hierro: Frontera, Valverde y El Pinar
- Nivel amarillo (riesgo bajo):
- Norte de Tenerife: Buenavista, Garachico, Icod, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, entre otros
- Este y cumbres de La Palma
- Zonas este, oeste y sur de Gran Canaria: Agüimes, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Artenara, Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde, Valsequillo, Tejeda y Vega de San Mateo
- Toda Lanzarote: Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza
Recomendaciones de Sanidad
El SCS recuerda la necesidad de prevenir golpes de calor y complicaciones asociadas, sobre todo en personas vulnerables: lactantes, menores de 4 años, mujeres gestantes, mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas o en tratamiento farmacológico, y quienes realizan actividades al aire libre o carecen de un entorno de protección.
Las principales recomendaciones son:
- Beber agua con frecuencia, evitando alcohol, cafeína y bebidas energéticas o azucaradas.
- Comer alimentos ligeros, como ensaladas, verduras y frutas.
- Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y usar ropa holgada.
- Reprogramar actividades físicas o laborales intensas al amanecer o al atardecer.
- Mantener espacios interiores frescos y ventilados.
- Consultar al 112 en caso de síntomas graves como desmayo, convulsiones o fiebre elevada.