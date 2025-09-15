Estos son los municipios de Canarias que estarán en especial riesgo por calor

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha emitido avisos por altas temperaturas en varias islas de Canarias, vigentes entre el 16 y el 19 de septiembre.
- Aviso naranja en Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Candelaria, Tegueste, Tacoronte y El Rosario.
- Aviso amarillo en La Palma: Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma, Villa de Mazo y El Paso.
- Aviso amarillo en Gran Canaria: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde, Valsequillo, Tejeda y Vega de San Mateo.
Recomendaciones ante altas temperaturas en Canarias
La población más vulnerable incluye menores de 4 años, mayores de 65, mujeres gestantes, personas con enfermedades crónicas o bajo determinados tratamientos farmacológicos, y quienes trabajan o realizan actividad física al aire libre.
Los síntomas más frecuentes son sed intensa, debilidad, mareos, fatiga, náuseas, calambres musculares, fiebre o palpitaciones. Entre los de mayor gravedad destacan desmayos, convulsiones o coma.
Las medidas de prevención más importantes son:
- Beber agua con frecuencia, incluso sin tener sed.
- Evitar alcohol, cafeína y bebidas energéticas.
- Ingerir comidas ligeras como ensaladas, verduras y frutas.
- Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día.
- Refrescar estancias interiores y permanecer en espacios acondicionados cuando sea posible.
- Reprogramar actividades laborales o deportivas al aire libre.
- Consultar a un profesional sanitario en caso de síntomas y llamar al 112 en situaciones de emergencia.
Riesgo muy alto de radiación ultravioleta
Además, todos los municipios del Archipiélago se encuentran en riesgo muy alto por radiación ultravioleta (UV), con previsión desde el 15 hasta el 19 de septiembre.
Canarias registra la radiación UV más alta de España durante todo el año, lo que obliga a mantener medidas de protección no solo en verano o en la playa, sino también en días nublados y en cualquier entorno de las Islas.
Recomendaciones ante radiación muy alta
Entre las recomendaciones sanitarias destacan:
- Uso diario de protector solar (SPF 50+).
- Permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día.
- Utilizar sombreros de ala ancha, ropa que cubra brazos y piernas y gafas de sol homologadas.
- Proteger especialmente a menores, mayores y trabajadores expuestos al sol.
La sobreexposición a radiación UV puede producir quemaduras, daños en el ADN, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas, inmunodepresión, además de aumentar el riesgo de cáncer de piel y problemas oculares.
El riesgo es mayor en personas con piel clara, antecedentes familiares de cáncer de piel, mayores de 50 años y quienes consumen ciertos medicamentos que aumentan la sensibilidad al sol.
Ante el actual nivel de riesgo, la Dirección General de Salud Pública recomienda evitar en lo posible la exposición directa al sol en cualquier momento del día.
