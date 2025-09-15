La Aemet amplía los avisos por el episodio de calor intenso en Canarias: la calima se apunta al nuevo ‘cóctel meteorológico’

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión meteorológica en Canarias de cara al episodio de calor intenso que afecta a las Islas, dejando temperaturas superiores a los 34ºC en algunas zonas durante los próximos días.
Este lunes, Gran Canaria se mantiene en aviso amarillo por altas temperaturas y calima. Este último fenómeno adverso ha obligado a la Aemet a activar el aviso amarillo también en Tenerife y La Gomera.
Asimismo, toda la provincia occidental se mantendrá hoy en riesgo por rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Según detalla la Aemet, se prevén rachas muy fuertes del nordeste en: zona de El Paso en La Palma; zonas altas, vertientes sureste y oeste de El Hierro y La Gomera y vertiente sureste de Tenerife.
Además, se podrán alcanzar los 34ºC en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria y en la cuenca de Tejeda.
Martes y miércoles, calor y calima en todo el Archipiélago
Los avisos amarillos por calor y calima se amplían el martes y miércoles a todas las Islas. Asimismo, no descarta que la calima “reduzca la visibilidad significativamente”.
Curiosamente, la agencia apunta que el miércoles existe la probabilidad, aunque sea baja, de algún chubasco ocasional en altas cumbres de Tenerife.
Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, salvo en altas cumbres donde habrá descensos.
Se podrán alcanzar los 34ºC en las vertientes orientadas al sur y oeste de las islas montañosas, así como los 36ºC en Gran Canaria, en medianías de sur y oeste y en la cuenca de Tejeda, y sin descartar los 32-34ºC en medianías del norte y este de las islas montañosas e interior sur de las islas más orientales.
En zonas bajas, viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas expuestas y con predominio de la componente este, flojo a moderado, en medianías y cumbres.