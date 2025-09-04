30 nuevos tesoros arqueológicos inéditos en la costa del norte de Tenerife

La costa de Buenavista del Norte es uno de los enclaves más relevantes a nivel arqueológico de todo Tenerife. Con el objetivo de proteger los valores patrimoniales de este entorno, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, en colaboración con el Ayuntamiento de Buenavista del Norte y el Cabildo de Tenerife, financia la actualización del inventario arqueológico y etnográfico del litoral costero de este municipio de cara a su futura declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
Transcurridos más de diez años desde la revisión del último inventario, las nuevas prospecciones han servido para realizar un “diagnóstico del estado de conservación de los 168 bienes patrimoniales documentados”, adelantó el arqueólogo Hacomar Ruiz y añadir otros treinta inéditos.
Entre estos últimos destacan “ciertos espacios de especial interés científico y gran potencial arqueológico”, sostuvo Ruiz. En concreto, son “zonas de hábitat guanche, cuevas y estructuras de ocupación, que podrían ampliar el conocimiento sobre la actividad marisquera durante la época aborigen”.
Sin duda, se trata de un espacio privilegiado para el estudio del modo de vida guanche a través de yacimientos arqueológicos únicos conservados en áreas tan ricas como Teno Bajo, Blanca Gil, Las Arenas o La Fuente.
Para conocer los trabajos que se están llevando a cabo en el municipio, el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, visitó la zona de Teno Bajo acompañado por la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García; el concejal de Patrimonio, Víctor Manuel González, y el equipo de arqueólogos de la empresa especializada Prored.
“El conocimiento científico de Canarias requiere de actualizaciones continuas porque la presión sobre el territorio es importante”, declaró Clavijo. Este inventario es la “única fuente fiable para estar al día en la gestión del patrimonio cultural y natural” de este entorno. Asimismo, añadió que cuando finalicen los trabajos, “toda la documentación será trasladada al Cabildo y al Ayuntamiento para que inicien los trámites de cara al expediente para la declaración de BIC”, adelantó.
Por su parte, Eva García señaló que “desde el Consistorio llevamos muchos años trabajando para poner en valor nuestros bienes patrimoniales”. Este inventario “va a suponer un antes y después en la protección y conservación de todos los elementos patrimoniales que tenemos en la costa de nuestro pueblo”, recalcó la alcaldesa, quien agradeció a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural su compromiso.
En definitiva, este proyecto supone un paso decisivo para garantizar la preservación del legado patrimonial de Buenavista del Norte, en particular, y de Canarias, en general. No solo se trata de dotar a las administraciones públicas de un instrumento fundamental en la gestión del patrimonio cultural, como son los inventarios, sino que también permite profundizar en el conocimiento sobre el pasado aborigen de las islas.