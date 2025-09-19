El Bono Alquiler Joven en Tenerife prevé estar operativo en 2026

El Cabildo, a través de la Consejería de Cooperación Municipal y Vivienda, en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), impulsará el Bono Alquiler Joven en la Isla, según avanzaron ayer el vicepresidente insular, Lope Afonso, y la consejera de Cooperación Municipal y Vivienda, Sonia Hernández. Este programa permitirá otorgar a los jóvenes ayudas directas al alquiler de vivienda habitual con el fin de facilitar su emancipación y acceso real a una vivienda digna.
Sonia Hernández explicó que el Bono Alquiler Joven es “un programa que se gestiona a través de las comunidades autónomas y con este convenio de colaboración se busca maximizar las posibilidades de concesión de la ayuda para el acceso de los jóvenes a una vivienda”. “La propuesta de trabajo es consolidar un fondo complementario al del Icavi para las solicitudes de los jóvenes de la Isla y que pueda estar operativo en 2026”, adelantó.
Lope Afonso destacó que, “desde el inicio del mandato, hemos querido posicionar al Cabildo como una herramienta útil, al servicio de los tinerfeños, para mitigar el problema de acceso a la vivienda”, entendiendo que “se trata de una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Esta medida demuestra el compromiso real del Cabildo con la juventud de Tenerife”.