El Gobierno ampliará el Bono Alquiler Joven hasta 300 euros mensuales: cuáles son los requisitos

El acceso a la vivienda en propiedad sigue siendo casi imposible para buena parte de la juventud debido al alto coste de los inmuebles y a las elevadas cantidades que deben afrontarse al inicio de una compra. Ante este escenario, muchos jóvenes recurren al alquiler como vía de emancipación, aunque también aquí encuentran obstáculos por el continuo aumento de las rentas. Para aliviar esta situación, el Gobierno ha incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 un sistema de ayudas específicas destinadas a facilitar el acceso a un hogar.
El programa contempla subvenciones de hasta 300 euros al mes para el alquiler de una vivienda habitual y permanente, y de 200 euros en el caso de arrendar únicamente una habitación. Estas cuantías se incrementarán hasta 500 y 250 euros, respectivamente, cuando el inmueble se ubique en municipios con menos de 10.000 habitantes.
Los beneficiarios deberán cumplir una serie de requisitos: tener 35 años o menos en el momento de la solicitud, no ser propietarios de una vivienda y disponer de ingresos anuales iguales o inferiores a cinco veces el IPREM. Este umbral se amplía hasta 5,5 veces en casos de personas con discapacidad o hijos de víctimas de violencia de género, y hasta seis veces cuando la discapacidad alcance o supere el 33%.
El plan fija además límites sobre el precio de los arrendamientos para los que podrá aplicarse la ayuda: hasta 1.000 euros mensuales en el caso de viviendas completas y un máximo de 600 euros al mes para habitaciones. Con ello, el Ejecutivo busca evitar que la subvención se traduzca en un aumento artificial de las rentas, algo que ya sucedió con el anterior bono joven de 250 euros, sobre el que el Banco de España advirtió que había contribuido a encarecer los precios en otros países donde se aplicaron medidas similares.
Las ayudas tendrán una duración inicial de dos años, prorrogables por otros dos a petición del solicitante. En cuanto a la financiación, el plan contempla una inversión total de 7.000 millones de euros, de los que el Estado aportará el 60% (unos 4.200 millones) y las comunidades autónomas el 40% restante (unos 2.800 millones).
Otro de los ejes principales es el refuerzo de la vivienda pública, protegida y asequible, especialmente en régimen de alquiler. Para ello, se reservará el 40% del presupuesto total, que estará disponible para comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. Una de las condiciones fijadas por el Gobierno es que las viviendas promovidas o adquiridas con cargo a este plan mantendrán su carácter público o protegido durante toda su vida útil.
Junto a estas ayudas para los jóvenes, el Gobierno ha anunciado una ayuda al alquiler con opción a compra de vivienda con protección permanente de hasta 30.000 euros o ayudas para la compra de vivienda en zonas en riesgo demográfico por más de 10.800 euros. En su conjunto, se estima que se pueda beneficiar a unos 5 millones de jóvenes en edad de emancipación.