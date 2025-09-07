Un acertante de la Bonoloto en Canarias se lleva una alegría: más de 20.000 euros

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 7 de septiembre, ha estado formada por los números 2, 6, 7, 9, 11, 43.
El número complementario es el 28 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 1.927.917,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que recibirán 21.205 euros.
Uno de los boletos agraciados con este segundo premio se vendió en Canarias, concretamente en el punto ubicado en la avenida José Mesa y López, 41, en Las Palmas de Gran Canaria.
De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 92 boletos acertantes, que recibirán 576 euros.
De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.291 boletos acertantes, que recibirán 15 euros.
De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 84.359 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.