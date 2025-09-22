Bonos Consumo Domingo en Santa Cruz de Tenerife: pagas 10 euros y gastas más del doble

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife pondrá en marcha una nueva edición de los Bonos Consumo Domingo, una iniciativa que busca dinamizar la actividad comercial durante los domingos en la Zona de Gran Afluencia Turística de la capital.
Cada bono tiene un valor de 25 euros, aunque el consumidor solo abonará 10 euros, ya que el Ayuntamiento aportará los 15 restantes. En total, se lanzarán 10.000 bonos, lo que representa un importe movilizado de 250.000 euros.
Los bonos podrán adquirirse exclusivamente a través de la web www.bonoconsumosantacruz.com, desde las 10.00 horas del viernes previo al domingo de canje y hasta las 12.00 horas de ese mismo día, para ser utilizados únicamente durante esa jornada en los establecimientos adheridos.
Cada semana se publicará en la misma web el listado de comercios participantes.
Fechas y condiciones de la campaña de Bonos Consumo Domingo
La campaña estará vigente entre el 5 de octubre y el 9 de noviembre.
Los bonos podrán comprarse los viernes 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre y el 7 de noviembre, y se canjearán en los domingos 5, 12, 19 y 26 de octubre, así como el 2 y el 9 de noviembre.
Cada persona podrá adquirir un máximo de seis bonos durante toda la campaña, con un límite de dos bonos por domingo, y no podrán acumularse ni combinarse entre distintos compradores en una misma compra.
Los establecimientos adheridos contarán con un límite de 1.000 euros de facturación por domingo, que podría alcanzar los 6.000 euros si participan en las seis jornadas previstas.
Los comercios interesados en sumarse a la iniciativa podrán solicitar su adhesión a través del correo bonoconsumosc@fauca.org.
La campaña coincide con la celebración de diversas actividades en la ciudad. El 5 de octubre se desarrollará Plenilunio, el 12 la Copa de Europa de Triatlón, la visita de la Virgen de Candelaria y la Regata Infantas de España; el 19 se celebrará el Rallye Isla Tenerife y la ofrenda floral a la Virgen; el 26 de octubre tendrán lugar los actos de despedida de la imagen y el 9 de noviembre la Carrera Clásica Tenerife.
Además, el Bus Turístico será gratuito para residentes esos domingos a partir de las 16.00 horas y se ofrecerán propuestas gastronómicas a través del programa Degusta Santa Cruz.