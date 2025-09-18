Burguer Fest en Santa Cruz: horarios de una cita con más de 15 restaurantes y 20 marcas de cerveza

Santa Cruz de Tenerife acoge este fin de semana una nueva edición del Burger Fest Canarias. Desde mañana, 19 de septiembre, y hasta el domingo, día 21, se darán cita en la Alameda del Duque Santa Elena varios de los mejores restaurantes de hamburguesas de Canarias junto algunos de los mejores djs del circuito canario. La cita, con entrada libre, contará además con las actuaciones en directo de Ni 1 Pelo de Tonto y el dúo barcelonés Serial Killers.
Hasta nueve djs se reunirán entre viernes y domingo en un encuentro cultural que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus concejalías de Fiestas y Centro Ifara. Así, la programación musical queda de la siguiente manera: viernes, día 19, de 18:00 a 00:00 horas, Tan FX, Juanra Rodríguez y Serial Killers; sábado, día 20, de 14:00 a 00:00 h., Santee, Ni 1 Pelo de Tonto, Roger S. Morgan y Tana Sandoval; Domingo 21, 14:00 a 23:00 h., MCR, Eva Olvido, Juana La Cubana y Adrián Anceu.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apunta que “estamos ante un nuevo evento, el Burguer Fest, de dinamización de la ciudad con el que la gastronomía y la música se dan la mano, y con el que pretendemos beneficiar a la economía local, dado que se prevé una gran afluencia de público”.
Por su parte, la concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, animó a la ciudadanía a acercarse hasta la Alameda “y disfrutar tanto de las hamburguesas como de la música, en el centro de Santa Cruz, un evento con el que colaboramos y que servirá no solo para el disfrute de la ciudadanía sino también para dinamizar esta parte del municipio”.
Además de la oferta musical, Burger Fest Canarias ofrecerá en su llegada a la capital tinerfeña, una variada selección gastronómica y de cervezas del mundo, con más de 20 grifos de distintas marcas internacionales. También se habilitará una zona especial dedicada a la cerveza artesanal, con representación de algunos de los mejores proyectos canarios.
Estarán presentes de igual manera más de 15 restaurantes de hamburguesas de todo el archipiélago, con especial apuesta por el producto local, food trucks, puestos de dulces y una zona especial vegana y sin gluten.
Como es habitual en sus exitosas ediciones a lo largo de Canarias, la muestra incluirá también un concurso para elegir la mejor hamburguesa. El jurado, de la mano de Beers, promotora del evento, otorgará premios de 1.000, 300 y 150 euros a las tres mejores, además de un premio especial del público, valorado en 150 euros.