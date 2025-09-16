Mañana, 17 de septiembre, habrá calima y otra subida de temperaturas en Canarias: se acercarán a los 37ºC

La calima y el calor extremo volverán a ser protagonistas en Canarias mañana miércoles, 17 de septiembre, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El Archipiélago se encuentra bajo aviso amarillo por polvo en suspensión y altas temperaturas, con registros que podrían rozar los 37ºC en Gran Canaria.
Paralelamente, el Gobierno regional ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, mientras que en toda la comunidad se mantienen prealertas por temperaturas máximas, calima, fenómenos costeros y viento.
La Aemet prevé que la calima afecte de manera especial a las medianías orientadas al sur, aunque no se descarta su llegada a zonas bajas y litorales. Las concentraciones de polvo en suspensión podrían superar los 200 microgramos por metro cúbico, lo que podría empeorar la calidad del aire.
En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de 34ºC en las islas montañosas, especialmente entre los 300 y 1.300 metros de altitud en las vertientes sur, y hasta 36ºC en Gran Canaria, donde de forma puntual se podrían alcanzar los 37ºC en medianías del sur y la cuenca de Tejeda.
Las mínimas se mantendrán elevadas, con valores que en algunas zonas podrían no bajar de los 26ºC, incluso en áreas costeras del sur y en las islas orientales.
Predicción meteorológica
El cielo se mantendrá despejado, salvo algunos intervalos de nubes bajas en los litorales norte y este, además de nubes medias y altas dispersas.
Las temperaturas registrarán una subida en las vertientes norte, con ligeros descensos en las cumbres y pocos cambios en el resto.
El viento será flojo a moderado del este, con intervalos más intensos del noreste en Lanzarote y Fuerteventura, y del sur en cumbres.
Recomendaciones ante el calor y la calima
Las autoridades insisten en la necesidad de evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratado, limitar la actividad física intensa y extremar las precauciones en espacios naturales por el riesgo de incendios forestales.