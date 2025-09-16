La Aemet actualiza la información sobre el episodio de calor en Canarias: la calima ‘invade’ las Islas, que podrían alcanzar los 36 grados

Las altas temperaturas, el viento y el polvo en suspensión activan este martes los avisos en Extremadura, Andalucía (Córdoba, Jaén y Sevilla), Ávila (Castilla y León) y en Canarias ante el nuevo episodio de calor, con temperaturas máximas de 38ºC en Badajoz y en Cáceres, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, en Canarias tienen activos avisos por polvo en suspensión y temperaturas de hasta 36 grados Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.
La Aemet avanza que en Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, con vientos de componente este en zonas altas.
La previsión del tiempo en Canarias para este martes
La previsión meteorológica para hoy indica que estará poco nuboso en general, con intervalos nubosos en litorales del nordeste a primeras y últimas horas y presencia de nubes medias y altas a lo largo del día, más calima en altura, afectando a medianías y cumbres, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.
En la provincia de Las Palmas, la previsión de la Aemet indica que en Gran Canaria estará poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en litorales del norte a primeras y últimas horas.
Además, existirán una calima en altura que afectará a medianías y cumbres, siendo más significativa a partir de la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos poco nubosos o despejados sin descartar nubosidad media y alta al final y con una calima en altura, más significativa durante la segunda mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.