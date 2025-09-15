Calima, calor y mucho bochorno: la previsión del tiempo en Canarias para mañana

La previsión del tiempo en Canarias para mañana indica que estará poco nuboso en general, con intervalos nubosos en litorales del nordeste a primeras y últimas horas y presencia de nubes medias y altas a lo largo del día, más calima en altura, afectando a medianías y cumbres, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero aumento y los termómetros oscilarán entre los 32 grados de máxima en Tenerife y los 22 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste, en la vertiente sureste y zonas altas, donde son probables rachas muy fuertes de madrugada y a primeras horas de la mañana, más brisas en costas al suroeste.
En Gran Canaria estará poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en litorales del norte a primeras y últimas horas. Además, existirán una calima en altura que afectará a medianías y cumbres, siendo más significativa a partir de la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos poco nubosos o despejados sin descartar nubosidad media y alta al final y con una calima en altura, más significativa durante la segunda mitad del día.
Las temperaturas estarán en ligero a moderado aumento, más acusado en zonas de interior. Las máximas podrán alcanzar los 36ºC en el interior, especialmente en las vertientes sur y oeste y cuenca de Tejeda, sin descartar que se alcancen los 34ºC en medianías del norte; y las mínimas podrán superar localmente los 25ºC en vertientes sur y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 28ºC de máxima.
Respecto al viento, será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes de madrugada. En medianías y cumbres, viento moderado de componente este. Brisas en costas suroeste.