Calima, calor y mucho bochorno: la previsión del tiempo en Canarias para mañana

Los termómetroa alcanzarán los 36 grados
La previsión del tiempo en Canarias para mañana indica que estará poco nuboso en general, con intervalos nubosos en litorales del nordeste a primeras y últimas horas y presencia de nubes medias y altas a lo largo del día, más calima en altura, afectando a medianías y cumbres, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán un ligero aumento y los termómetros oscilarán entre los 32 grados de máxima en Tenerife y los 22 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste, en la vertiente sureste y zonas altas, donde son probables rachas muy fuertes de madrugada y a primeras horas de la mañana, más brisas en costas al suroeste.

 En Gran Canaria estará poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en litorales del norte a primeras y últimas horas. Además, existirán una calima en altura que afectará a medianías y cumbres, siendo más significativa a partir de la tarde.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos poco nubosos o despejados sin descartar nubosidad media y alta al final y con una calima en altura, más significativa durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas estarán en ligero a moderado aumento, más acusado en zonas de interior. Las máximas podrán alcanzar los 36ºC en el interior, especialmente en las vertientes sur y oeste y cuenca de Tejeda, sin descartar que se alcancen los 34ºC en medianías del norte; y las mínimas podrán superar localmente los 25ºC en vertientes sur y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 28ºC de máxima.

Respecto al viento, será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes de madrugada. En medianías y cumbres, viento moderado de componente este. Brisas en costas suroeste.

