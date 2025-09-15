El Gobierno actualiza las prealertas en Canarias: el riesgo se amplía

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado y actualizado en las últimas horas varias situaciones de prealerta en el Archipiélago, en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), en base a la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes.
Fenómenos costeros
La prealerta por fenómenos costeros declarada este domingo en las islas occidentales y Gran Canaria se amplía a todo el Archipiélago con vigencia desde este lunes, 15 de septiembre, a las 14:00 horas.
Se esperan condiciones de mal estado del mar, con oleaje combinado de 2 a 3 metros y mar de fondo del norte o nordeste de 1 a 2 metros.
Además, se prevé viento del nordeste de fuerza 4 a 6 (28-49 kilómetros por hora), con áreas locales de fuerza 7 (50-61 kilómetros por hora) en altamar entre las islas de mayor relieve y al sureste de Gran Canaria. La situación será de marejada a fuerte marejada.
Vientos
La prealerta por vientos también comenzará este lunes a las 14:00 horas, con ámbito territorial en toda la comunidad autónoma.
En la costa se espera viento del nordeste moderado con intervalos y rachas localmente fuertes, que podrán superar los 60 kilómetros por hora en las vertientes sureste y noroeste de las islas.
En medianías, zonas altas y cumbres, el viento será de componente este, con rachas que podrán superar los 50-70 kilómetros por hora en:
- Tenerife: norte, oeste y sureste
- La Palma: norte y mitad oeste
- La Gomera: mitad oeste
- El Hierro
- Gran Canaria: mitad oeste
- Fuerteventura: vertiente oeste y sur
- Lanzarote y La Graciosa: de forma local
Calima
La prealerta por calima entrará en vigor a las 22:00 horas de este lunes en todo el Archipiélago.
Se prevé la presencia de polvo en suspensión, especialmente en medianías y zonas altas, con reducción de la visibilidad. Este fenómeno puede generar o agravar problemas de salud en personas con enfermedades crónicas o respiratorias.
Altas temperaturas
A partir de este martes, 16 de septiembre, a las 08:00 horas, se amplía la prealerta por temperaturas máximas a toda Canarias, que hasta ahora solo afectaba a la isla de Gran Canaria.
El episodio de calor contempla valores que alcanzarán o superarán los 30-34 ºC en las islas occidentales, Fuerteventura y Lanzarote, y los 30-36 ºC en Gran Canaria. También se espera la presencia de calima en cantidad variable.