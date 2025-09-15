el tiempo

El Gobierno de Canarias declara la alerta por el nuevo episodio de calor intenso

Las temperaturas podrían alcanzar los 36ºC
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este lunes la situación y ha decretado la alerta por riesgo de incendios forestales en varias islas del Archipiélago, en aplicación del Decreto 60/2014 que regula el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA), ante el nuevo episodio de calor que afecta a las Islas.

La medida afecta a El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, en este último caso en las zonas situadas por encima de los 400 metros de altitud.

Condiciones meteorológicas adversas

La decisión se adopta ante un episodio de calor que afecta a las Islas, con temperaturas que podrían alcanzar o superar los 30 a 36 grados centígrados.

El informe de Emergencias detalla además la presencia de una inversión térmica por debajo de los 400 metros de altitud, una humedad relativa baja, entre el 20 y el 40% a partir de los 500-600 metros, y la llegada de calima.

En cuanto al viento, se espera que sople de componente este y sureste, especialmente en medianías, zonas altas y cumbres, con intensidad de flojo a moderado a partir del jueves.

