Cambio de hora en Canarias: cuándo modificar el reloj para el horario de invierno

El cambio de hora en Canarias, como en el resto del territorio nacional, se produce dos veces cada año. Y no se trata solo de mover las agujas del reloj, sino de un cambio que repercute en la rutina diaria de toda la población.
En 2025, el retraso horario tendrá lugar en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. A las 02:00 de la madrugada, los relojes deberán atrasarse hasta las 01:00, lo que convertirá esa jornada en un día con 25 horas en lugar de 24.
El debate sobre la utilidad de este sistema continúa abierto en el ámbito europeo. Hay quienes defienden mantener de forma permanente el horario de invierno y quienes, en cambio, se inclinan por el de verano.
Esta discrepancia ha llevado al Parlamento Europeo y a la Comisión a pronunciarse en varias ocasiones, aunque sin alcanzar un consenso definitivo.
Mientras tanto, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que, en ausencia de cambios legislativos, este ajuste deberá realizarse de nuevo en octubre con el objetivo de contribuir al ahorro energético.