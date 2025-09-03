Si este finde vas a Cañas y Camarones en Bajamar, hay algo que debes saber

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, reforzará este sábado 6 de septiembre los servicios de la línea 050 (La Laguna – Tegueste – Bajamar – Punta del Hidalgo) con motivo de la celebración del Festival de Cañas y Camarones en Bajamar.
El refuerzo se aplicará entre las 13:30 y las 00:30 horas, con viajes adicionales en función de la demanda.
Titsa recuerda que el uso de la guagua es la mejor alternativa para acudir a eventos con una gran concentración de personas, tanto por motivos de seguridad como para facilitar los desplazamientos y evitar dificultades de aparcamiento.
Los viajeros podrán consultar la información actualizada en la página web de Titsa, en el teléfono de información 922 53 13 00 o a través de las redes sociales de la compañía.
Cañas y Camarones en Bajamar
El Festival de Cañas y Camarones celebrará este sábado su segunda edición en Bajamar, con un horario de 12:00 a 21:00 horas.
El evento ofrecerá al público la posibilidad de degustar tapas y platos elaborados con pescados, mariscos y moluscos locales, acompañados por diferentes tipos de cerveza.
La programación incluye también un market de comercio y producción local, la participación de establecimientos de restauración de la zona y un cartel de música en directo, que pondrá el ambiente durante toda la jornada.
Además, se desarrollarán actividades dinamizadoras para complementar la experiencia en el entorno de las piscinas de Bajamar, en una cita que combina gastronomía, música y comercio local.
El festival cuenta con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y Volcanic Xperience.