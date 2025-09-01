Cañas y Camarones en Bajamar: todo lo que tienes que saber de cara al 6 de septiembre

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Turismo y Comercio, impulsa ‘Cañas y Camarones’, una cita gastronómica y cultural que convertirá la costa lagunera en un espacio de encuentro.
Durante toda la jornada del 6 de septiembre, de 12:00 a 21:00 horas, el público podrá degustar, en el entorno de las piscinas de la zona, tapas y platos elaborados con pescados, mariscos y moluscos locales, acompañados por distintos tipos de cervezas.
La programación incluye la participación de establecimientos de restauración de la zona y un market de comercio y producción local, reforzando así la visibilidad de los establecimientos de proximidad. Además, la propuesta se completa con actividades dinamizadoras y un cartel de música en directo, que aportará ambiente festivo a lo largo del día.
La concejal de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, subrayó que “esta segunda edición de ‘Cañas y Camarones’ refleja el compromiso de seguir impulsando iniciativas que permitan dinamizar distintas zonas comerciales del municipio, en este caso Bajamar, con el producto local como eje central. La unión de restauración y comercio convierte a este evento en una experiencia que refuerza la economía y la identidad de La Laguna”.
Cañas y camarones
Díaz añadió que “queremos que Bajamar y la costa lagunera continúen consolidándose como espacios de referencia para vecinos y visitantes. Apostamos por un modelo de ocio que ponga en valor nuestra gastronomía, el producto local y la riqueza de un entorno único, fomentando un turismo respetuoso que genere oportunidades y fortalezca el tejido económico local”.
Por su parte, la directora creativa de Marcha Go, Estefanía Lima, señaló que “la propuesta de ‘Cañas y Camarones’ busca proyectar el talento de nuestros establecimientos y creadores locales en un formato atractivo, en el que gastronomía, cerveza y música se combinan para ofrecer un encuentro singular en un entorno costero único”.
Con esta programación, ‘Cañas y Camarones’ vuelve a situar a Bajamar como referente del ocio gastronómico y cultural en la costa lagunera, apostando por la dinamización de su tejido comercial y la promoción del producto de cercanía. El evento cuenta con el apoyo de la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y Volcanic Xperience.
El Ayuntamiento de La Laguna invita a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de una jornada que combina sabor, música y artesanía en uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.