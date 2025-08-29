la laguna

‘De Boncho’ este fin de semana en Bajamar: foodtrucks y música ante el atardecer

El Boncho Tour tiene entrada gratuita
El Boncho Tour de Dorada celebrará este sábado, 30 de agosto, su sexta edición en la localidad costera de Bajamar, en las inmediaciones del faro y junto a las piscinas naturales.

El evento, con entrada gratuita, comenzará a las 14:00 horas y se prolongará hasta la medianoche.

La cita volverá a reunir a algunos de los DJ más destacados de la escena local, entre ellos We are Trash, Cleepers, Las Mellizas, J. Rodríguez y Tana Sandoval.

Además de la programación musical, el Boncho Tour contará con una amplia oferta gastronómica a través de diferentes foodtrucks, que incluirán propuestas dulces, sin gluten y opciones veganas.

El encuentro, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna, se desarrolla en un entorno costero que permitirá a los asistentes combinar la experiencia musical y gastronómica con las piscinas naturales y el atardecer de Bajamar.

Como en ediciones anteriores, la organización llevará a cabo el domingo 31 de agosto su acción anual de limpieza y cuidado de la costa lagunera, bajo la iniciativa de la cuadrilla Por un Boncho Limpito.

