‘De Boncho’ este fin de semana en Bajamar: foodtrucks y música ante el atardecer

El Boncho Tour de Dorada celebrará este sábado, 30 de agosto, su sexta edición en la localidad costera de Bajamar, en las inmediaciones del faro y junto a las piscinas naturales.
El evento, con entrada gratuita, comenzará a las 14:00 horas y se prolongará hasta la medianoche.
La cita volverá a reunir a algunos de los DJ más destacados de la escena local, entre ellos We are Trash, Cleepers, Las Mellizas, J. Rodríguez y Tana Sandoval.
Además de la programación musical, el Boncho Tour contará con una amplia oferta gastronómica a través de diferentes foodtrucks, que incluirán propuestas dulces, sin gluten y opciones veganas.
El encuentro, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna, se desarrolla en un entorno costero que permitirá a los asistentes combinar la experiencia musical y gastronómica con las piscinas naturales y el atardecer de Bajamar.
Como en ediciones anteriores, la organización llevará a cabo el domingo 31 de agosto su acción anual de limpieza y cuidado de la costa lagunera, bajo la iniciativa de la cuadrilla Por un Boncho Limpito.