Candelaria subirá la tasa de basura un 72 %

El Pleno municipal de Candelaria aprobó ayer la actualización de la ordenanza fiscal de la tasa por la recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. La medida contó con el respaldo de PSOE, CC y Vox (14 votos a favor). El coste del servicio para el municipio asciende a más de 2,4 millones de euros.
La nueva ordenanza establece que la cuota doméstica pasará de los 71,4 euros actuales a 122,8 euros en 2026, lo que supone un incremento de más de 50 euros anuales, equivalente al 72 %.
Con esta decisión, el municipio cumple con la normativa europea que obliga a las entidades locales a repercutir el coste real del servicio en el importe de la tasa. El concejal de Hacienda de Candelaria, Airam Pérez, subrayó que la ordenanza “no solo busca equilibrar el déficit del servicio, sino que incorpora novedades como las bonificaciones sociales para familias en situación de vulnerabilidad y las reducciones fiscales para quienes reciclen y gestionen adecuadamente sus residuos”, indica.
‘QUIÉN MÁS CONTAMINA…’
Asimismo, destacó que Candelaria dispone de un nuevo contrato de recogida y tratamiento que ya está introduciendo mejoras en el municipio. En los próximos meses, dijo, se incorporarán camiones de carga bilateral y contenedores de mayor capacidad, lo que permitirá una recogida más eficiente.
El edil resumió que el principio que inspira la ordenanza es que “quien más contamina, más paga” e invitó a la ciudadanía a implicarse en una gestión responsable de los residuos, con el propósito de reducir los costes del servicio y, en consecuencia, el impacto económico en los hogares.
Entre las bonificaciones previstas, destacan el 63% de la cuota para aquellas familias que acrediten vulnerabilidad económica y en el apartado medioambiental se aplicarán descuentos por participación de programas de compostaje doméstico (25 %), participación acreditado en el sistema de recogida separada de biorresiduos (25 %) y por la utilización correcta del servicio municipal de recogida de voluminosos (hasta un 25%).