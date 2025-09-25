Coches mal aparcados, quads en la carretera y turistas orinando en el arcén: el caos en el Teide se repite cualquier día del año

Un vídeo grabado ayer, miércoles 24 de septiembre, muestra en apenas unos metros el colapso que sufre el Parque Nacional del Teide por conductas contrarias a la normativa que entre poco y nada tienen que ver con el respeto al espacio natural protegido.
En las imágenes compartidas por el medio digital Canarias Ahora se aprecian coches estacionados en lugares indebidos, hileras de todoterrenos y quads detenidos en medio de la carretera, turistas caminando por las vías y zonas no autorizadas, e incluso a dos hombres orinando junto al arcén.
La escena ha generado indignación en redes sociales. “El Teide ya no es carretera, es pasillo estrecho entre coches mal aparcados, quads en cunetas y arcenes convertidos en baños improvisados. Turismo 5 estrellas. Gestión 0 estrellas”, ha denunciado la cuenta Tenerife Vial.
Colapso en el Teide todos los días del año
El pasado 15 de agosto, día de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, ya se denunció el colapso en Las Cañadas del Teide con coches mal aparcados, safaris de todoterrenos, motos acumuladas y turistas caminando por el arcén en condiciones de riesgo.
Días después, el 20 de agosto, el Cabildo de Tenerife anunció la puesta en marcha de dispositivos de seguridad junto a la Guardia Civil, la Policía Canaria y los agentes de Medio Ambiente para controlar la afluencia en los miradores de Chipeque, Chimague y Ayosa, dentro de la Corona Forestal.
La presidenta insular, Rosa Dávila, señaló que estas medidas punitivas y disuasorias buscan frenar las aglomeraciones al atardecer, que generan retenciones y riesgo de incendios. Solo en el primer semestre del año se tramitaron alrededor de 700 denuncias por infracciones medioambientales en la isla.
Las imágenes del vídeo grabado este miércoles 24 de septiembre, en una jornada no festiva, confirman que estas situaciones no se limitan a fines de semana o festivos, sino que se repiten cualquier día de la semana, lo que plantea la necesidad de vigilancia permanente.
Normativa e infracciones en el Parque Nacional del Teide
El vídeo difundido muestra varias conductas que vulneran la normativa vigente en el Parque Nacional del Teide y en materia de tráfico:
- Vehículos mal estacionados: aparcar fuera de las zonas habilitadas está prohibido y puede acarrear sanciones de unos 200 euros, además de la retirada del vehículo.
- Todoterrenos y quads detenidos en medio de la carretera: obstaculizar la circulación supone una infracción grave de tráfico, con multas que pueden llegar a los 200 euros.
- Turistas caminando por la calzada y zonas no autorizadas: el acceso peatonal está restringido a senderos habilitados; circular por la vía expone a riesgo de atropello y conlleva denuncia por incumplir la normativa del parque.
- Miccionar en la vía pública: conductas como orinar en los arcenes se consideran vertidos prohibidos en un espacio protegido y son sancionables en virtud de la normativa medioambiental.
El Ministerio para la Transición Ecológica establece que está prohibido circular fuera de las pistas y carreteras abiertas, alterar el entorno natural o realizar vertidos.
Por su parte, Tráfico se encarga de tramitar las denuncias relacionadas con estacionamientos indebidos, obstáculos en la vía o conductas temerarias.
En conjunto, las imágenes reflejan infracciones tanto de carácter medioambiental como de seguridad vial, todas ellas sujetas a sanciones económicas y, en algunos casos, a la detracción de puntos del permiso de conducir.
“Desórdenes puntuales”, según el vicepresidente tinerfeño
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, afirmó este jueves que es necesario “acertar” con el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide para acabar con los “desórdenes” que se producen en algunos momentos.
Sobre movilidad, apuntó que se trabaja en un modelo similar al del Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote), con aparcamientos en puntos como El Portillo o Chío y un sistema de guaguas lanzadera en horas de mayor congestión.
Afonso también se mostró partidario de estudiar la implantación de una tasa vinculada a servicios para contribuir a la conservación: “Si no hay conservación, pierde el encanto. Si pierde el encanto, nadie va a querer volver al Parque Nacional”, señaló.
El vídeo de este 24 de septiembre, grabado en una jornada no festiva y al caer la tarde, se suma a otros registros recientes que evidencian estacionamientos indebidos, circulación irregular y comportamientos contrarios a la normativa en un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.