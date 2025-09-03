Quads, colapso y turistas fuera de control en el Teide: “Todo el año así”

Un nuevo vídeo compartido en TikTok por el usuario @galepe23 ha vuelto a poner en el foco la presión turística sobre el Parque Nacional del Teide.
En las imágenes se observa una larga fila de quads estacionados en el arcén de una de las carreteras del espacio protegido, vehículos que se utilizan habitualmente para excursiones turísticas por el Teide.
“Esto es todo el año así, no solo en verano”, asegura el autor del vídeo, en el que también se ve a decenas de personas caminando por la carretera y adentrándose en espacios no autorizados.
La publicación ha generado numerosas reacciones en redes sociales. Muchos se preguntan cómo se puede permitir esto y quién ha dado permiso para “esta barbarie”. “Ellos cada vez más libres y nosotros cada vez más aprisionados”, “Se están cargando todo”, lamentan los residentes.
También reprochan que el Teide “se ha convertido en un parque de atracciones”. “¿Dónde están las autoridades en estos casos? ¿Qué esperan, a que se deteriore todo y luego limitarán el paso de vehículos?”, denuncian ante la falta de control.
Normativa y sanciones en el Teide
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide establece que no está permitido aparcar en los arcenes de la vía, salvo en situaciones de emergencia. La ocupación indebida puede suponer sanciones económicas y la retirada del vehículo por parte de las autoridades competentes.
En cuanto al uso de quads y otros vehículos de motor para actividades turísticas, solo están autorizadas las empresas con licencia expresa, que deben cumplir con la normativa de seguridad vial y ambiental.
El desarrollo de actividades no reguladas o promocionales en el interior del Parque Nacional está prohibido.
Sin embargo, esta normativa contrasta con la falta de regulación para el cumplimiento del PRUG sin efectivos que impidan que ocurran situaciones como esta, cada vez más frecuentes en el Teide y en la Isla, y quedan impunes.
La lista de infracciones y saturación en el Teide, interminable
La situación mostrada en el vídeo no es un hecho aislado. En los últimos meses se han registrado diferentes incidentes en el Parque Nacional del Teide, que han reavivado el debate sobre la masificación turística y el incumplimiento de la normativa en este espacio natural protegido.
La Guardia Civil denunció a ocho personas tras detectar un vídeo en el que los ocupantes de dos coches de alquiler viajaban sentados en las ventanillas, con medio cuerpo fuera, sin cinturón de seguridad. Los hechos ocurrieron en la carretera TF-24, principal vía de acceso al Teide.
La investigación de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS-GIAT) permitió localizar a los turistas extranjeros antes de que abandonaran la Isla. Se interpusieron sanciones de 500 euros y retirada de seis puntos a los conductores por conducción temeraria, y multas de 200 euros a los pasajeros.
Colapso en la zona de Ayosa
Otro vídeo difundido en la cuenta de Instagram @meteolamatanza mostraba un colapso de vehículos mal aparcados en la zona de Ayosa, con turistas tratando de presenciar el atardecer. La acumulación de coches hizo imposible la circulación normal en la vía.
También el presidente de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, Jaime Coello, alertó de la “tormenta perfecta” de masificación turística en el Parque Nacional, señalando episodios de estacionamiento ilegal, visitantes fuera de senderos y recogida de piedras en zonas como las Minas de San José. Criticó la falta de actuación de las administraciones para frenar la degradación.
Coello también denunció la acumulación de escombros y daños a la flora debido a unas obras en el entorno de los Roques de García, que, según él, “no se están desarrollando de la manera adecuada” y presentan un aspecto “deplorable”.
Guaguas turísticas, más de 100 coches y hasta un barbero
Otro vídeo viral mostró a una guagua turística esperando a que visitantes abandonaran un mirador para poder estacionar, generando una cola de vehículos.
El creador de contenido @iagomatin__ denunció la acumulación de más de 100 coches de alquiler en el mirador de Chipeque, además de la ausencia de papeleras y la presencia de basura en el entorno.
El perfil @belgium.barber.te difundió vídeos cortando el pelo a clientes en plena carretera del Parque Nacional, incluso con un cliente sentado en la calzada. La acción fue criticada por suponer un riesgo para la seguridad vial y el incumplimiento de la normativa que regula actividades en el interior del Teide.