Santa Cruz regulará por ordenanza la carga y descarga a finales de 2026

Santa Cruz contará con una nueva ordenanza municipal que regule al sector del transporte de mercancías a finales del próximo año. Así lo anunció ayer a DIARIO DE AVISOS el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, quien aseveró que “la situación de las zonas de carga y descarga son mejorables y, por ello, hemos encargado un informe de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM), elaborado por la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc), para detectar las necesidades al respecto”.
Bermúdez respondió así a las opiniones vertidas, tras la reciente presentación del estudio, por parte de la asociación de vecinos Urban-El Perenquén, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) y la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), que expresaron visiones diferentes ante la intención del Ayuntamiento de regular y flexibilizar las zonas de carga y descarga en el municipio.
Al respecto, el regidor señaló que “hemos encargado un estudio de campo para poder contar con un diagnóstico de cuál es la situación actual, incluyendo encuestas al comercio, ciudadanía y empresas del sector. Es un informe muy completo, hecho por una entidad de prestigio, que también se ha realizado en otras capitales del país”.
Al respecto, destacó que “entre las principales conclusiones, en primer lugar, se encuentra la situación de las plazas de carga y descargas, que son mejorables en la ciudad, aunque estamos en la media de cualquier capital española, es decir, ni mucho peor ni muchísimo mejor en determinados aspectos, como por ejemplo, que están ubicadas a 50 o 100 metros de los comercios, según áreas”.
No obstante, Bermúdez apuntó que “el problema está en que determinadas zonas se produce un incumplimiento en el uso de estas plazas de carga y descarga, pues muchos ciudadanos aprovechan para aparcar en ellas, cuando está prohibido. Por lo tanto, la conclusión es que habrá que sancionar más para que no se produzca este hecho que, al final, redunda en el colapso del tráfico a determinadas horas punta”.
Descarga nocturna
Respecto a implantar las descargas nocturnas, el alcalde añadió que “ya se están produciendo en Santa Cruz, pues hay sitios donde se llevan a cabo por algunos comercios con unos niveles de ruido bajos. Aún así es un objetivo que, en cualquier caso, si se regulariza tendrá que estar amparado en el cumplimiento de la ley del Ruido y, por lo tanto, tendría que hacerse con coches eléctricos y con un personal formado para que no se produzcan escándalos a horas determinadas. Es un tercer objetivo planteado, pero que habrá que explorar, junto al comercio, para ver si es posible implantarlo en algunas zonas siempre que se respete el descanso vecinal. Si no es así, seguiremos como hasta ahora”.
Bermúdez dijo que “este punto no es el principal que regirá la redacción de la futura normativa municipal, en la que prefiero centrarme en mejorar la situación de las zonas de carga y descarga en puntos concretos y en sancionar el mal uso de ellas por parte de muchas personas”.