Vecinos y comerciantes del centro rechazan las descargas nocturnas de mercancía en Santa Cruz

Vecinos y comerciantes de la zona centro de Santa Cruz se han posicionado en contra de la descarga nocturna de mercancías y la reordenación de horarios y plazas de carga y descarga en la ciudad como posibles medidas que ayuden a descongestionar el tráfico en horas punta de las calles de la capital.
Propuestas que, junto a la implantación de taquillas inteligentes para compras online o una mayor vigilancia policial para evitar que se usen zonas de carga y descarga para otros fines, forman parte del Diagnóstico de Distribución de Urbana de Mercancías (DUM), un reciente informe elaborado por el Ayuntamiento capitalino y la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc) con el objetivo de fijar las directrices del plan director que dé forma a la futura ordenanza municipal que regule al sector del transporte de mercancías.
En este sentido, la presidenta de la asociación de vecinos Urban-El Perenquén, Silvia Barrera, cuestionó ayer “para quién trabaja el Ayuntamiento. Que se deje de jugar con la salud de los ciudadanos con medidas como descargas de noche, que además de vulnerar la ley del Ruido también lo hace con la Constitución, que reconoce el derecho a la intimidad del hogar”.
Barrera tildó de “ocurrencias” las propuestas planteadas sobre la distribución de mercancías pues, a su juicio, “perjudicaría a los comerciantes y transportistas, que tendrían que trabajar por las noches, además de a los vecinos por el gran ruido que generarían los camiones a esas horas”. Asimismo, recordó que “estas ideas ya estaban contempladas en la primera ordenanza, que tumbamos en el Tribunal Supremo”.
Por ello, “el fallo radica en que no se ha ejecutado lo contemplado en el proyecto inicial del plan Urban, relativo a las zonas de carga y descarga y paradas de taxis y guaguas, porque si se acometiera lo que falta tendríamos la solución y no tantos disparates de un Ayuntamiento que solo está generando un caos en la ciudad”, añadió.
Por su parte, el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, dijo que “la descarga de mercancía nocturnas ya se lleva a cabo en el centro en supermercados y algunas franquicias, lo que debido al pavimento de las calles ocasiona bastante ruido para los vecinos a altas horas de la noche”. Aseguró que “esta medida no puede generalizarse para el pequeño y mediano comercio, pues implicaría destinar personal para recepcionar los productos y no es lógico. Lo mismo ocurre con la situación del comercio online, donde en este caso la idea de las taquillas inteligentes para recoger pedidos parece acertada y también ha sido solicitada por la asociación Zona Centro”.
Moujir apuntó que “si la idea es descongestionar el tráfico de la zona comercial urbana no se puede atacar al más débil. Hay que crear más plazas de parking ante la elevada rotación de coches que hay en este área, a la que va aparejada el carril bici y la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). No se puede prohibir el acceso del tráfico al centro sino debe crearse un cinturón de aparcamientos donde luego transfers gratuitos acerquen a las personas a las tiendas”.