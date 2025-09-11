Rosa Dávila va al grano: así será el futuro carril de la TF-5 que “acabará” con los atascos

El Cabildo de Tenerife ha anunciado la implantación de un carril BUS-VAO con tecnología ITS en la autopista TF-5, en el tramo comprendido entre Guamasa y el Aeropuerto de Los Rodeos, una de las zonas más afectadas por la congestión diaria en el área metropolitana.
Esta medida, incluida dentro del recién aprobado Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife, busca dar prioridad al transporte público y a los vehículos de alta ocupación, al tiempo que se agiliza la circulación en uno de los principales cuellos de botella de la Isla.
La presidenta insular, Rosa Dávila, subrayó que este proyecto representa un paso decisivo hacia un modelo de transporte “más sostenible, eficiente y consensuado”, en el que se fomente el uso compartido del vehículo y se reduzca la dependencia del coche privado.
El carril BUS-VAO se complementará con otras intervenciones previstas en el norte y el área metropolitana, como la variante de la TF-5 para mejorar los accesos al aeropuerto y la reactivación del túnel de la Gorgorana, que conectará la TF-13 con Mesa Mota para aliviar la presión sobre La Laguna.
Un plan de 5.000 millones para transformar la movilidad
El Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife supondrá una inversión histórica de más de 5.000 millones de euros entre 2025 y 2035, con la participación del Gobierno de Canarias y el Estado. Según el Cabildo, se trata de la mayor estrategia de transporte puesta en marcha en la Isla, concebida no solo como un conjunto de obras de infraestructura, sino como una transformación integral en la forma de desplazarse.
Entre las actuaciones destacadas figura el cierre del anillo insular en tres tramos clave —San Juan-Icod, Los Realejos-San Juan y El Tanque-Santiago del Teide— que permitirá mejorar la conexión norte-sur sin depender únicamente de la TF-5. Asimismo, se prevén mejoras en la TF-1 y en la propia TF-5, incluyendo soterramientos y rectificación de trazados en zonas de alta densidad poblacional.
Otro de los pilares es la reorganización del transporte público en guagua, con una red más flexible, frecuencias reforzadas y mejor coordinación entre líneas. Además, se recuperan los proyectos ferroviarios: el tren del Sur, que unirá Santa Cruz con Adeje en su primera fase hasta el Aeropuerto Tenerife Sur, y el tren del Norte, que conectará Santa Cruz con Los Realejos, con posibilidad de ampliación hasta Icod de los Vinos.
Una apuesta por la sostenibilidad
El Cabildo defiende que este plan contribuirá a reducir la congestión viaria, mejorar la seguridad vial y avanzar en la descarbonización del transporte, con un modelo que prioriza el transporte público y los desplazamientos sostenibles frente al uso intensivo del coche privado.
“Estamos ante la mayor inversión en movilidad de la historia de Tenerife y el inicio de un cambio profundo hacia una Isla más conectada y respetuosa con el medio ambiente”, afirmó Rosa Dávila.