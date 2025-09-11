Indignación y malestar en Las Mercedes por el colapso en el tráfico: “Es un caos”

Desde principios de agosto, el Camino de Las Mercedes, en el municipio de La Laguna, está en obras y, aunque la previsión era que concluyeran antes del inicio del curso escolar, se han alargado más de lo esperado, generando la indignación y un notable malestar entre los vecinos de Las Mercedes, Jardina y los pueblos y caseríos de Anaga.
La actuación tiene como objetivo la mejora de la red de suministro eléctrico, pero los trabajos han coincidido con la vuelta a las aulas en el CEIP Las Mercedes y el Colegio Decroly, lo que ha multiplicado las retenciones tanto en el Camino de Las Mercedes (TF-113) como en la Vía de Ronda (TF-13).
En un principio, la circulación estuvo regulada con semáforos, criticados por los residentes por los largos tiempos de espera y la mala coordinación de los ciclos.
Desde este jueves, 11 de septiembre, solo se permite el tráfico por un solo carril en sentido descendente en el tramo que incluye el acceso a los centros escolares, una medida que se prolongará hasta finales de octubre.
Colas interminables
Este jueves, primer día de aplicación de las medidas, las colas se han extendido por la Vía de Ronda hasta la altura del Colegio La Salle La Laguna, lo que ha prolongado los trayectos habituales de forma considerable.
Las modificaciones en la TF-113 incrementan así la saturación habitual de la TF-13, carretera por la que pasan a diario más de 22.000 vehículos de Anaga, Tegueste, Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo.
Los vecinos señalan que el tráfico se ha vuelto insostenible: “Es un caos; más colas para esta Isla”, “A juntarnos con todos los que van hacia Tegueste, Bajamar… y los que van a los colegios, ni te cuento”. Otros consideran que los trabajos podrían haberse llevado a cabo antes de empezar el curso.
En horas punta, especialmente al finalizar la jornada laboral, se forman retenciones en el tramo de Las Canteras, que ahora absorbe más vehículos debido a los desvíos. “Las colas son interminables, ni se mueve”, critican los conductores.
Falta de diálogo
El presidente de la Asociación de Vecinos de Las Mercedes, Vicente Tavío, recuerda que las obras arrancaron sin previo aviso, “de un día para otro, con la carretera abierta y regulada únicamente por un semáforo”. Entonces, se preveía terminar antes de septiembre.
Asegura que no se explicó por qué no se adelantaron los trabajos a julio, coincidiendo con las vacaciones escolares, para reducir las molestias. “Algunos vecinos tienen que dar rodeos para llegar a sus casas. Con una mejor planificación, aumentando personal o ampliando horarios, se habría cumplido el plazo previsto”, sentencia.
El dirigente vecinal reconoce que los ciudadanos entienden la necesidad de las obras, pero subraya la falta de diálogo por parte del Cabildo de Tenerife, titular de la vía: “Ni asociaciones ni colegios fueron consultados antes de tomar decisiones. La opción inicial resultó ser la más perjudicial y solo tras una reunión se acordó habilitar un carril de bajada”.
Sobre los centros escolares, explica que han afrontado la situación “con preocupación, especialmente por la seguridad de los alumnos, y con paciencia”.
Los vecinos también han mostrado inquietud por el desvío habilitado por el Camino El Rayo, que podría convertirse en un nuevo punto de congestión. Según las previsiones, el tráfico en esa zona aumentará, aunque no se espera un colapso significativo.
Así queda el tráfico en Las Mercedes
El pasado lunes se celebró una reunión en el Centro Ciudadano de Jardina con la participación del consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, los concejales del Ayuntamiento de La Laguna Domingo Galván, Ángel Chinea, Moisés Afonso y Adrián del Castillo, y residentes de la zona.
Allí se expusieron las dificultades técnicas de la obra y se acordó reforzar la señalización, incrementar la presencia policial y exigir a la empresa que acelere el ritmo de los trabajos. Testigos presentes señalan que “hubo bastante queja, pero no dieron más solución”.
Cabe recordar que la semana pasada se había anunciado que las modificaciones comenzarían el lunes y que el único carril habilitado funcionaría en sentido ascendente durante tres semanas.
Sin embargo, tras las críticas, el Cabildo emitió este miércoles un nuevo comunicado en el que aclaraba que el cambio finalmente entraría en vigor este jueves 11, con el carril en sentido descendente. Así, detallaron las siguientes modificaciones:
- Cierre del carril derecho en sentido La Laguna-Las Mercedes.
- Habilitación de un doble sentido provisional en un tramo de 180 metros con desvío por el Camino El Rayo hacia la TF-13.
- Obligatoriedad del sentido único entre los puntos kilométricos 0+890 y 1+340.
- En la fase final de asfaltado, cierre total en horario nocturno.
Las obras también afectan al transporte público
La línea 271 de Titsa, que conecta el Intercambiador de La Laguna con Las Mercedes, también se ha visto afectada.
En el trayecto de subida, los vehículos se desvían por Las Canteras, dejando de pasar por Jardina, aunque en sentido de vuelta hacia La Laguna se mantiene el recorrido habitual.
Durante las obras no estarán operativas las paradas de El Coral, El Rayo, Decroly, Cruz de los Álamos, Pollo Las Canteras, Camino Las Mercedes (211 y 231), Vereda del Llano y Vueltas Blancas.