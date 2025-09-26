5 finalistas optan a ser el autor del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El concurso para elegir el cartel anunciador e imagen gráfica del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 continúa avanzando tras batir récord de participación con un total de 62 candidaturas, la cifra más alta registrada en los últimos años.
Tras la deliberación del jurado, el Ayuntamiento capitalino a través de Fiestas de Santa Cruz da a conocer el nombre de los cinco finalistas que optarán a convertirse en el autor del cartel anunciador del Carnaval 2026, dedicado este año a los ritmos latinos. Las propuestas seleccionadas son las presentadas por: Juliana Serrano; Arón Morales Pérez; Alfonso Javier Álvarez Bravo; Héctor Expósito Rodríguez; y Lía de Paz Franchi.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, pone en valor el esfuerzo realizado por el área de Fiestas para dotar al Carnaval de una imagen que “no solo se limite al cartel anunciador sino también que tenga una continuidad en toda la organización de la fiesta”. “Estoy convencido que estos cinco finalistas van a dar lo mejor de sí mismo y van poner muy difícil la selección de la imagen de nuestro Carnaval 2026”.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, constata el gran nivel de las propuestas presentadas, “me ha sorprendido gratamente lo que hemos podido ver del trabajo los finalitas. Estoy seguro de que tendremos un cartel a la altura de nuestro Carnaval, ya que las cinco propuestas, diferentes entre sí, son espectaculares”.
Cada finalista recibirá un premio de 1.000 euros y dispondrá de 20 días naturales, hasta el 18 de octubre, para desarrollar la imagen gráfica completa del Carnaval a partir del cartel presentado. Posteriormente, entre el 20 y el 30 de octubre, se abrirá una votación pública para elegir la propuesta ganadora, que será premiada con 12.000 euros y se convertirá en la imagen oficial del Carnaval 2026.
El jurado encargado de valorar las propuestas ha estado compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito artístico, del diseño y del Carnaval como son: Alejandro Tosco, artista plástico y referente del arte contemporáneo; Patricia Delgado, artista gráfica especializada en grabado, ilustración y artes gráficas; Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente; Alexis Santana, diseñador de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025; Leo Martínez, diseñador de moda y vestuario escénico, referente del Carnaval y la alta costura en Tenerife; Daniel Pages, diseñador gráfico y director artístico del Carnaval 2026; Paula Álvarez, profesional de marketing y comunicación, también directora artística del Carnaval 2026; y Yeray Piñero, productor de artes escénicas y director artístico del Carnaval 2026.
Actuó como presidente del jurado, con voz, pero sin voto, Javier Caraballero, presidente de Fiestas de Santa Cruz. La secretaría del jurado la ejerció, también con voz, pero sin voto, María José Gómez Padilla, personal técnico del organismo.
La presentación del cartel ganador marcará el arranque del Carnaval 2026, que dará el pistoletazo de salida oficial el 16 de enero con la gala inaugural.