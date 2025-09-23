Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: estos son todos los grupos que participarán

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Fiestas de Santa Cruz, anuncia que un total de 106 grupos, dos más que el año anterior, participarán en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, consolidando así el mayor tejido asociativo de la ciudad y manteniendo la tradición intacta.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha destacado que “la respuesta de los grupos, que sigue creciendo, demuestra que el Carnaval está más vivo que nunca y que el tejido asociativo de Santa Cruz se consolida cada año, lo que es un orgullo para nuestra ciudad”, a la vez que aseguró que “para nosotros como Ayuntamiento este incremento nos anima a seguir apoyando y trabajando para que la fiesta más internacional siga creciendo de la mano de todos sus protagonistas”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha recordado que “la respuesta de los grupos demuestra que el Carnaval sigue creciendo y que Santa Cruz apuesta firmemente por su fiesta más internacional. Nuestro compromiso es trabajar para que cada edición sea aún mejor para todos”.
El plazo de inscripción, que finalizó el pasado 15 de septiembre, ha permitido la incorporación de once nuevas formaciones y la baja de diez colectivos respecto a la edición anterior. En total, participarán grupos en nueve modalidades: murgas adultas e infantiles, comparsas, rondallas, agrupaciones coreográficas, agrupaciones musicales, mayores, lírico-musicales y la Canción de la Risa.
El Carnaval 2026, que tendrá como motivo los ritmos latinos, comenzará oficialmente el viernes 16 de enero con la gala inaugural y se prolongará durante cinco semanas, hasta el 22 de febrero, con concursos, galas y la tradicional fiesta en la calle.
INSCRITOS 2026
Agrupaciones Coreográficas
- Loli Pérez
- Yu Funk
- Ibaute
- Crazy Dancer
- Crew of Dreams
- Ballet Dance
- Odali
- Moana
- Star Dance
- LS Tribu
- Nameless Project
- Onys
- Wonder
- LKS Dance
- Wild Dance
- Club Andreína Acosta
- Compañía La Vica
- Grupos Coreográficos del O. A. del Cultura de Arona
- Vdance
- Club Deportivo Beanky
Agrupaciones de Los Mayores
- Mayores del 2000
- Monte Nevado
- Con Nuestra Gente – Chincanayros
- Volcanes del Teide
- Fraisa
- Murga Las Incansables
Agrupaciones Lírico Musicales
- La Zarzuela del Círculo de Amistad XII de Enero
- Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos
Agrupaciones Musicales
- Sabor Isleño
- Los Yuppies
- Nobleza Canaria
- Chaxiraxi
- Caña Dulce
- Salsabor
- Cantares Luz de Luna
- Teiderife
- Agupación Musical Infantil Saborcito Isleño
Comparsas
- Danzarines Canarios
- Los Tabajaras
- Los Valleiros
- Los Rumberos
- Los Cariocas
- Bahía Bahitiare
- Tropicana
- Río Orinoco
- Los Joroperos
- Bella Mariana
Comparsa Tropicana Infantil
Murgas Adultas
- Afilarmónica Triqui-Traques
- Bambones
- Burlonas
- Mamelucos
- Ni Pico-Ni Corto
- Tras con Tras
- Afilarmónica Nifu – Nifa
- Diablos Locos
- Los Zeta – Zetas
- Los Desbocados
- Los Chinchosos
- Diabólicas
- Marchilongas
- Desatadas
- La Sonora
- Guachinquietas
- Jocicudas
- Los Trapaseros
- Redoblonas Santa Cruz
- Los Avispados Santa Cruz
- Tiralenguas
- Chaladas
- Malcriadas
- Irónicos
Murgas Infantiles
- Triqui Traquitos
- Sofocados
- Frikywiky’s
- Mamelones
- Pita-Pitos
- El Cabito
- Chinchositos
- Lenguas Largas
- Castorcitos
- Los Carricitos
- Infantilmónica Redoblones
- Distraídos
- Raviscuditos
- Disimulados
- Bambas
- Ferrusquientos
- Guachipanduzy
Rondallas
- Masa Coral Tinerfeña
- Unión Artística El Cabo
- Peña del Lunes 1965
- Los Aceviños
- Gran Tinerfe
- Rondalla Sociedad Mamel’s
- Las Valkirias
- Orfeón La Paz
La Canción de La Risa
- Los Escondinabos
- Los Dibujos Animados se van de Fogalera
- Las Gediondas
- Los Legías
- Los Quijotes de La Guancha
- Los Cornucas Atómicos
- No tengo el chichi pa’ farolillo