Llega a El Hierro un cayuco con 64 personas a bordo, una de ellas en estado crítico

El afectado ha sido trasladado en Helicóptero a Tenerife, donde ha ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Imagen de archivo de un cayuco en Canarias. DA
Un cayuco ha arribado en la mañana de este sábado al puerto de La Restinga, en El Hierro, con un total de 64 migrantes a bordo, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes) 112.

El dispositivo sanitario presente en la zona, del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistió a los migrantes. Dos de ellos precisaron de traslados a centros hospitalarios.

En concreto, uno de los afectados presentó deshidratación severa, por lo que fue evacuado en estado crítico en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife.

