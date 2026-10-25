El legado de Arek, el menor desaparecido en la costa de Tenerife, llega a más de 1.000 estudiantes en Polonia

La historia de Arek Puka, el adolescente polaco de 15 años desaparecido en el mar en Tenerife, se ha convertido en una iniciativa educativa para prevenir nuevos accidentes acuáticos. Más de 1.000 estudiantes de Polonia han participado en ocho charlas organizadas por la asociación Canarias, 1500 km de Costa en memoria del menor, cuyo cuerpo todavía no ha sido localizado.
Las sesiones, dirigidas por el presidente de la plataforma, Sebastián Quintana, se han desarrollado en las ciudades de Stalowa Wola y Varsovia bajo el título El Legado de Arek. Su objetivo es enseñar a los jóvenes a identificar los peligros del mar y conocer las medidas básicas de prevención de ahogamientos.
La iniciativa tiene su origen en el accidente ocurrido el 22 de febrero de 2025 en el Charco del Viento, en La Guancha, cuando una ola arrastró al adolescente mientras se encontraba con su familia durante unas vacaciones en Tenerife.
De la tragedia de Tenerife a las aulas de Polonia
El proyecto ha contado con la implicación de los familiares de Arek, que han colaborado en la organización de las actividades para convertir su recuerdo en una campaña de concienciación sobre la seguridad acuática.
Durante los encuentros, los estudiantes han recibido información sobre los riesgos más habituales en playas y piscinas naturales, así como sobre la importancia de reconocer las condiciones peligrosas antes de entrar al agua.
Entre los contenidos abordados figuran las corrientes de retorno y el significado de las banderas de advertencia en las playas.
Según la asociación, decenas de alumnos y profesores también compartieron experiencias personales relacionadas con accidentes en entornos acuáticos, algunas de ellas con consecuencias mortales.
Las charlas constituyen la primera iniciativa de estas características que la plataforma desarrolla con la comunidad educativa polaca.
Once ciudadanos polacos fallecidos por ahogamiento en Canarias en diez años
La asociación ha aprovechado estos encuentros para recordar la incidencia de los accidentes acuáticos entre los visitantes extranjeros.
Según los datos facilitados por Canarias, 1500 km de Costa, siete de cada diez personas fallecidas por ahogamiento en el Archipiélago son extranjeras.
La plataforma también señala que, durante los últimos diez años, se han contabilizado once ciudadanos polacos fallecidos y un total de 18 afectados en accidentes acuáticos en las Islas.
No obstante, la organización advierte de que en el 60% de los fallecimientos por ahogamiento no consta información sobre la nacionalidad de las víctimas, por lo que considera que los registros disponibles podrían estar infravalorando la incidencia real entre determinados colectivos.
La prevención adquiere especial relevancia por el volumen de visitantes procedentes de Polonia. De acuerdo con las cifras difundidas por la asociación, más de tres millones de turistas polacos viajan anualmente a España y alrededor de medio millón eligen Canarias.
Estos datos, según la entidad, refuerzan la necesidad de ofrecer información sobre las características del litoral canario y los riesgos asociados al baño en el océano.
La familia de Arek, implicada en la campaña de prevención
Sebastián Quintana ha agradecido a los padres y familiares del adolescente su colaboración y la organización de los encuentros celebrados en Polonia.
El presidente de la plataforma estuvo acompañado durante las actividades por la psicóloga Karolina Anna Walczyk, que prestó asistencia a la familia tras el accidente, y por Piotr de Gracia Adamczyk, encargado de la traducción.
La campaña da continuidad a los actos organizados en Tenerife para recordar al adolescente. En febrero de 2026, familiares y allegados participaron en un homenaje celebrado en el Charco del Viento, donde se instaló una placa conmemorativa.
La desaparición de Arek también motivó diversos operativos de búsqueda, incluidos dispositivos posteriores con participación de voluntarios, buceadores y profesionales de emergencias, aunque ninguno logró localizar su cuerpo.
Con estas ocho charlas, la asociación traslada ahora a los centros educativos polacos los conocimientos sobre prevención de ahogamientos que difunde habitualmente en Canarias.