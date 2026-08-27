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Arek cumpliría hoy 16 años: desapareció tras ser arrastrado por una ola en el Charco del Viento

El adolescente polaco desapareció el 22 de febrero de 2025 y su cuerpo no ha podido ser recuperado
El adolescente polaco, de 15 años cuando desapareció, fue arrastrado por una ola el 22 de febrero de 2025 en la zona de El Charco del Viento. | DA
El adolescente polaco, de 15 años cuando desapareció, fue arrastrado por una ola el 22 de febrero de 2025 en la zona de El Charco del Viento. | DA
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Arek Puka cumpliría este jueves, 27 de agosto, 16 años. El adolescente polaco, de 15 años cuando desapareció, fue arrastrado por una ola el 22 de febrero de 2025 en la zona de El Charco del Viento, en La Guancha. Desde entonces, su cuerpo no ha podido ser recuperado.

La asociación Canarias 1500 Km de Costa ha recordado este jueves la figura del joven en una publicación difundida con motivo de su cumpleaños. La entidad destaca que su memoria permanece vinculada a las personas e instituciones que participaron en las labores de búsqueda tras su desaparición.

El recuerdo de Arek sigue presente en El Charco del Viento

Según explica la asociación, Arek era un adolescente querido en su colegio y en su equipo de fútbol. Su desaparición movilizó un amplio dispositivo de búsqueda en la costa de La Guancha.

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La organización señala que el recuerdo del joven permanece también en El Charco del Viento, donde una placa instalada en su memoria sirve además como advertencia para las personas que acuden a esta zona de baño.

Canarias 1500 Km de Costa define simbólicamente a Arek como un “guardavidas del Charco del Viento” y vincula la placa a la prevención de accidentes en el litoral.

El mensaje publicado por la asociación también traslada su solidaridad a la familia del adolescente, especialmente a su madre, Kasia, y al resto de sus allegados.

Desapareció tras ser arrastrado por una ola

Arek Puka desapareció el 22 de febrero de 2025, cuando tenía 15 años, después de ser arrastrado por una ola en El Charco del Viento.

Tras el suceso se desarrollaron labores de búsqueda en el entorno costero. Sin embargo, su cuerpo no ha sido recuperado, según recoge la asociación Canarias 1500 Km de Costa en su publicación.

Más de un año después de su desaparición, la entidad ha querido aprovechar la fecha de su cumpleaños para mantener vivo el recuerdo del adolescente y reconocer a quienes participaron en su búsqueda.

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