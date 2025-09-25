170 plazas y 26,7 millones de euros: así será el nuevo centro sociosanitario de Tenerife

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, anunció ayer que “hemos desbloqueado la construcción del futuro centro sociosanitario de Acorán-Añaza (en Santa Cruz), con el inicio del expediente de contratación de las obras, que se tramitará por vía de urgencia, con el objetivo de iniciar la licitación en las próximas semanas”.
Así lo comunicó en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, junto con la presidenta insular, Rosa Dávila, donde informó de que la medida fue aprobada por el Consejo Rector del IASS del pasado viernes.
Afonso indicó que las obras se van a licitar por un importe cercano a los 26,7 millones y que el centro contará con 170 plazas residenciales y 20 plazas de centro de día. Resaltó que, “con este paso, avanzamos en un proyecto que ha estado paralizado durante años por problemas urbanísticos”.
Mientras, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, apuntó, en una nota posterior, que “esta iniciativa será financiada exclusivamente con fondos del Cabildo”.
Cabe recordar que, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado abril, la intención inicial del IASS sería reubicar en el nuevo centro a los 250 residentes del Febles Campos y sus 500 trabajadores, para luego acometer la vetusta infraestructura.
Refugio de Altavista
Por su parte, Rosa Dávila anunció que el Consejo aprobó el expediente de contratación para la concesión del servicio de gestión del Refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide, por 5,9 millones y una duración inicial de dos años, con posibilidad de cuatro prórrogas anuales.
Dávila recordó que la reapertura del refugio, cerrado desde 2020, se considera estratégica para la seguridad de los visitantes, ya que en 2023 se registraron más de 490 incidentes de emergencia en la zona.
Asimismo, el Consejo dio luz verde a la convocatoria de unas subvenciones excepcionales a los productores de cereales de Tenerife, por un importe de 15.000 euros, y que beneficiará a los productores de los municipios de La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos y La Orotava.