Un ‘kiosco autoservicio gratuito 24 horas’ en Los Realejos permite obtener certificados de viaje y de empadronamiento

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, el concejal de Nuevas Tecnologías, José David Cabrera, y el técnico informático municipal Héctor Hernández presentaron recientemente el nuevo kiosco digital autoservicio gratuito y 24 horas que ha instalado el Ayuntamiento en su fachada y que permite obtener certificados de viaje y de empadronamiento al instante.
El nuevo sistema presta estos servicios en español e inglés a personas empadronadas en el municipio mayores de 18 años, quienes deben insertar su documento de identidad en el dispositivo y solicitar el trámite en cuestión para disponer de ellos de manera inmediata y gratuita y preferentemente en formato digital.
La persona usuaria de este servicio puede decidir si recibir el documento solicitado vía móvil con la lectura de QR desde su propio dispositivo, si hacerlo vía e-mail (en este caso debe tener dada de alta previamente una dirección de correo electrónico en sus propios datos de empadronamiento), u optar por imprimirlo en el propio kiosco digital. En este sentido, desde el Ayuntamiento se intenta reducir el uso de papel y por eso solicita a la ciudadanía que trate de evitar esta alternativa, posible, pero menos sostenible.
“Desde el Ayuntamiento se están estudiando otras opciones futuras para seguir implementando a este nuevo sistema digital la posibilidad de expedición y gestión de otro tipo de trámites, un paso más en nuestra apuesta decidida por la administración electrónica”, subrayó el alcalde.