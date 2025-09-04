Cervecera de Canarias triunfa en los World Beer Awards 2025 con cinco medallas

Compañía Cervecera de Canarias ha obtenido un total de cinco galardones en el certamen internacional World Beer Awards 2025, repartidos entre sus marcas Dorada y Tropical. El jurado del certamen, considerado como uno de los referentes en lo que al sector cervecero se refiere a nivel mundial, ha otorgado a Dorada Especial Original, Dorada Especial Tostada, Dorada Especial Negra y a Tropical Sin Filtros la medalla de plata, y a Tropical 1924 la medalla de bronce.
La directora general de Cervecera de Canarias, Naveen Mehra, afirma que “un año más, las marcas de la compañía han logrado importantes distinciones, lo que pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la excelencia en lo que a la elaboración de las cervezas se refiere”. Asimismo, señala que estos reconocimientos “suponen un revulsivo de cara al proceso de innovación continua que se lleva a cabo con el fin de dar respuesta a las nuevas tendencias de consumo y a las necesidades de los clientes”.
La familia Dorada Especial ha obtenido un triple reconocimiento en esta edición de los World Beer Awards, con medallas de plata para sus variedades Dorada Especial Original, Dorada Especial Tostada y Dorada Especial Negra. La Dorada Especial Original es la variedad que acumula más premios a lo largo de su historia.