Como si estuvieran en el cine: presencian una persecución policial desde una parada de guaguas en Tenerife

En las imágenes se ve al conductor de una moto dándose a la fuga a toda velocidad mientras le persiguen varias unidades de la Policía Local
El perfil en Instagram Cosa Famosa ha compartido este martes un nuevo vídeo que muestra cómo las personas que esperan por la guagua en una parada, ubicada en Arona, presencian una persecución policial a escasos metros de distancia.

En las imágenes se ve al conductor de una moto dándose a la fuga a toda velocidad mientras le persiguen varias unidades de la Policía Local.

Algunos usuarios no han tardado en reaccionar a la publicación y, tirando de sentido del humor, ironizan sobre la idea de darse a la fuga “en una 125”.

