Anuncian cortes de tráfico en la TF-1 y aclaran cuánto durarán

Desde este domingo, 14 de septiembre, se inician nuevas actuaciones nocturnas en la autopista TF-1, en el tramo comprendido entre los enlaces de Oroteanda y Las Chafiras, con motivo de la finalización de las obras del tercer carril entre San Isidro y Las Américas.
Entre hoy y el 21 de septiembre se procederá a la reposición del tronco de la TF-1 a su trazado definitivo, lo que implica operaciones de fresado, asfaltado, movimiento de barreras de hormigón, instalación de barreras bionda, ejecución de entronques y adecuación de la señalización, tanto vertical como horizontal.
Las cortes se realizarán en horario nocturno con el fin de reducir el impacto en un tramo que soporta diariamente la circulación de unos 90.000 vehículos, además del tráfico procedente de las carreteras TF-65, TF-652 y TF-655 y la actividad del polígono industrial de Las Chafiras.
La Dirección General de Infraestructura Viaria recomienda a los conductores que extremen la precaución y respeten la señalización y las indicaciones del personal de obra.
Más trabajos en la TF-1
Entre el 5 y el 21 de septiembre, se llevan a cabo la colocación de cartelería de gran formato, pórticos, paneles y banderolas, además de la instalación de pretiles y barreras de seguridad, operaciones que requieren grúas y maquinaria pesada, con ocupación parcial de los carriles.
Finalmente, se completará la capa de rodadura en toda la obra y se procederá al pintado definitivo de los carriles y señalización, una actuación que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 25 de octubre.