el jardÍn

Así son los croissants gigantes que triunfan en Tenerife: ya sustituyen a las tartas de cumpleaños

Según los reposteros, puede llegar a medir lo mismo que un brazo
Así son los croissants gigantes que triunfan en Tenerife: ya sustituyen a las tartas de cumpleaños
Así son los croissants gigantes que triunfan en Tenerife. Facebook
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

En Tenerife se está empezando a sustituir la clásica tarta de cumpleaños por croissants gigantes. Se trata de una creación especial que se prepara únicamente bajo pedido y que puede personalizarse con los sabores que elija cada cliente.

Algunos encargos ya realizados combinan pistacho con Nutella, mientras que otros mezclan Kinder Bueno y crema de galleta Lotus, con un acabado que incluye crema extra, trozos de avellana y galletas.

  1. La cafetería de Tenerife en la que podrás comer bollería propia de París y que es de las mejores de toda EspañaLa cafetería de Tenerife en la que podrás comer bollería propia de París y que es de las mejores de toda España
  2. Qué es un ‘croffle’, el dulce que arrasa en redes y que ya puedes probar en Tenerife

El resultado es un croissant de tamaño tan grande que, según los reposteros que lo elaboran, puede llegar a medir lo mismo que un brazo.

Este formato XXL se ha convertido en una opción original para quienes buscan un postre diferente en sus celebraciones.

La idea viene de la heladería–repostería Ducì Tenerife, un negocio de repostería artesanal siciliana ubicado en Caletillas, Candelaria, donde aclaran que estos croissants gigantes se hacen solo por encargo y siempre con la posibilidad de elegir los sabores preferidos de cada persona.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas