Así son los croissants gigantes que triunfan en Tenerife: ya sustituyen a las tartas de cumpleaños

En Tenerife se está empezando a sustituir la clásica tarta de cumpleaños por croissants gigantes. Se trata de una creación especial que se prepara únicamente bajo pedido y que puede personalizarse con los sabores que elija cada cliente.
Algunos encargos ya realizados combinan pistacho con Nutella, mientras que otros mezclan Kinder Bueno y crema de galleta Lotus, con un acabado que incluye crema extra, trozos de avellana y galletas.
El resultado es un croissant de tamaño tan grande que, según los reposteros que lo elaboran, puede llegar a medir lo mismo que un brazo.
Este formato XXL se ha convertido en una opción original para quienes buscan un postre diferente en sus celebraciones.
La idea viene de la heladería–repostería Ducì Tenerife, un negocio de repostería artesanal siciliana ubicado en Caletillas, Candelaria, donde aclaran que estos croissants gigantes se hacen solo por encargo y siempre con la posibilidad de elegir los sabores preferidos de cada persona.