La DGT se pone seria: hasta 500 euros y 6 puntos del carné por una de las situaciones que más problemas generan en Canarias

La forma de circular en las rotondas es una de las situaciones que más problemas generan en Canarias. Por ello, la DGT ha recordado cómo hay que hacerlo para reforzar la seguridad en este tipo de supuestos.
De acuerdo con la DGT, la conducción segura depende de regular la velocidad, elegir bien el carril y indicar en todo momento los cambios de dirección:
- Acercarse con precaución: reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de la rotonda.
- Carril derecho: para girar a la primera salida o continuar recto.
- Carril izquierdo o central (cuando existan varios carriles): para seguir hacia salidas posteriores.
- Señalizar correctamente: usar el intermitente para indicar la salida elegida, preferiblemente desde el carril adecuado antes de incorporarse a la salida.
- No frenar bruscamente ni cambiar de carril sin justificación, ya que esto puede provocar accidentes.
Multas por las distintas infracciones en rotondas según la DGT:
Salir “cruzando” desde un carril interior (atravesar varios carriles para tomar la salida): se considera conducción temeraria, 500 euros y 6 puntos. La DGT recuerda que, como norma general, solo se sale desde el carril exterior.
Entrar sin respetar la prioridad de los que ya circulan dentro: infracción grave habitual, 200 euros y 4 puntos (puede elevarse si hay temeridad).
Cambios de carril indebidos o sin señalizar dentro de la rotonda: infracción grave 200 euros (y puede conllevar puntos si la maniobra pone en riesgo a otros).
Acceder o circular a velocidad excesiva poniendo en peligro: puede calificarse como temeraria: hasta 500 euros y 6 puntos.
No respetar pasos de peatones en las salidas: 200 euros y hasta 4 puntos.