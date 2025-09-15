Paco Luis Quintana dimite como director de informativos de RTVC por desacuerdos

El periodista Paco Luis Quintana ha comunicado este lunes al personal de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) que ha presentado su dimisión “irrevocable” como director de Informativos al ser su proyecto, ha dicho, “incompatible con la nueva estructura y organigrama que se ha creado”.
En una carta a los trabajadores, Quintana, que dirigía los informativos de la cadena pública autonómica desde julio de 2024, ha señalado que esa nueva estructura ha incorporado una nueva Dirección de Medios y Contenidos que, en su opinión, “diluye la Dirección de Informativos que siempre fue troncal y principal”.
“La Dirección de Informativos pasa a ser un departamento más dentro de un cajón donde caben programas externos, retransmisiones, producciones y magazines o entretenimiento”, ha expresado Quintana, que ha agregado que el ente “tiene toda la libertad de organizarse cómo considere”.
Quintana ha achacado su decisión a la “coherencia” al considerar que su proyecto no encaja en esta nueva estructura pues no preserva, ha ahondado, “el marco diferenciado que debe tener la dirección de informativos frente a otros contenidos”.
“Convencido de que la información en una televisión pública no puede considerarse un contenido más, porque es un derecho fundamental y esencial que debe protegerse, dimito de mi cargo y me pongo a disposición de la administradora general para garantizar un tránsito ordenado y armonioso para el que les pido la colaboración de todos ustedes en todos los departamentos”, ha expresado Paco Luis Quintana.
Agrega, asimismo, que la etapa “ha sido una experiencia enriquecedora y un reto apasionante” y ha agradecido a las dos directoras adjuntas, Carolina Perez y Marta Cairós, su trabajo, así como al resto de compañeros.