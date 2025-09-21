EN VIVO | CD Tenerife 2 – 0 Ourense CF

El Ourense se cerró de entrada con cinco defensas. El exblanquiazul Adri Pérez ajustaba la zaga gallega como tercer central.
En los primeros minutos, Alassan, siempre activo, intentó crear las primeras aproximaciones de peligro. No obstante fue Zoilo el primero en poner un buen centro desde la izquierda que tuvo problemas el guardameta Álvaro para desviar de su portería, mientras De Miguel aguardaba el fallo para actuar.
Desde el inicio, el campo se escoró hacia la portería del Ourense. Los locales acumularon cuatro saques de esquina en el primer cuarto de hora, sin embargo fue en un centro de Nacho Gil donde el encuentro se empezó a desnivelar.
Justo en el minuto 15, el extremo centró desde la izquierda y tras varios rechaces el área visitante, en los que Enric Gallego batalló contra la zaga gallega, el balón muerto le llegó al de siempre, a Jesús De Miguel que no falló a su cita con el gol. Con la zurda, ‘rasita’ y al segundo palo, la encajó en la meta de un Álvaro que se estiró inútilmente. Gol de los blanquiazules que fue revisado durante cuatro eternos minutos para, finalmente, dar por válido el cuarto tanto del ‘9’ blanquiazul en lo que va de temporada.
Tras el 1-0, el ritmo del encuentro bajó de intensidad, probablemente fruto del enorme calor que reina en la capital. Aún así, los blanquiazules seguía mandando en el encuentro y protagonizando acciones de peligro. Por ejemplo cuando se asomó a la portería rival Álvaro para servir un centro al segundo palo a un Enric que se lanzó con la zurda arriba para rematar. No llegó el punta por poco.
Poco después lo intentó nuevamente Enric con un disparo lejano que intentó sorprender a Álvaro.
Con tranquilidad y siendo muy superior a su rival, el Tenerife se retiró al vestuario.