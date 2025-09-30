Exalumnos de la ULL celebran por fin su graduación 50 años después: “El amor por las Matemáticas nos unió”

La tercera promoción de licenciados y licenciadas en Matemáticas de la Universidad de La Laguna desarrolló sus estudios entre 1970 y 1975. Sin embargo, al finalizar su formación nunca celebró una ceremonia formal de graduación y entrega de orlas, como suele ser habitual en la actualidad. Por ello, y aprovechando el quincuagésimo aniversario de esta generación de titulados en ciencias exactas, hoy martes 30 de septiembre el Aula Magna Blas Cabrera Felipe de la Facultad de Ciencias ha acogido un emotivo acto que ha servido para cerrar, por fin, este ciclo
En la ceremonia estuvieron presentes la vicedecana de la Sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, María Candelaria González Dávila; Anatael Cabrera de Armas, que fue profesor en aquella promoción y actuó en calidad de padrino; Inés Plasencia Cruz, egresada de esa tercera promoción; y el ex rector Antonio Martinón Cejas, que también fue profesor de este grupo.
La vicedecana transmitió a la audiencia los saludos y felicitaciones tanto del rector, Francisco J. García Rodríguez, como de la decana de la Facultad de Ciencias, María del Mar Afonso Rodríguez, quienes no pudieron acudir por motivos de agenda. Para González Dávila, el acto de hoy no fue simplemente simbólico ni una mera rememoración. “Celebramos la permanencia de aquello que nos unió hace más de cincuenta años: el amor por las matemáticas, la pasión por enseñar, la fuerza de una amistad que ha resistido décadas y el recuerdo de quienes ya no están”.
El padrino de la promoción, Anatael Cabrera de Armas, recordó los inicios de los estudios de Matemáticas en la Universidad de La Laguna, que en un primer momento solamente eran de primer ciclo, por lo que comenzaron sin la seguridad de que llegara a haber un segundo ciclo. Aun así, recordó con cariño que, precisamente en los años de docencia de esta tercera promoción, mantuvo una conversación con el entonces único catedrático, Nacere Hayek Calil, en la que apuntaron los posibles contenidos de un cuarto y quinto cursos que, finalmente, llegarían a impartirse. Cabrera rememoró que su estancia en la Universidad de La Laguna se interrumpió el propio año 1975, pues marchó a Venezuela hasta retornar en 1990.
Inés Plasencia Cruz, única mujer de la promoción, que fue elegida para hablar en nombre del alumnado, reflexionó que, pese a haber pasado muchos años, los lazos que unen a quienes integran ese grupo siguen sin romperse. Esos años fueron tanto un “aprendizaje académico como una escuela de vida, llenos de retos y desafíos”. Por ello, celebró no solo haber finalizado los estudios, sino haber podido aportar como profesionales algo a las generaciones posteriores. Tuvo un recuerdo especial tanto para el profesorado que les ayudó aquellos años como para los compañeros ausentes, y finalizó bromeando que esperaba que el viaje de fin de carrera no fuera a tardar otros cincuenta años.
Para finalizar, Antonio Martinón señaló en tono jocoso que el de hoy era un acto “peculiar” porque, normalmente, en las graduaciones el padrino suele dirigirse a los y las egresadas dándoles consejos sobre el futuro, algo claramente fuera de lugar en esta ocasión. Recordó que fue profesor de esta promoción muy al comienzo de su carrera y, de hecho, muchos de esos estudiantes acabaron convertidos en compañeros “y la mayoría, amigos”. Reflexionó que, “siguiendo la tradición pitagórica”, quizá fuera verdad que los matemáticos conformen una especie de secta de personas unidas “por intereses intelectuales singulares.
El acto discurrió como suelen hacerlo normalmente estas ceremonias, con el llamamiento al escenario para recibir de manos de los padrinos la orla. Una gran mayoría de integrantes de esta promoción pudo acudir personalmente a recogerla en mano, si bien en algunos casos enviaron a otros familiares. El vestíbulo de la Facultad de Ciencias fue revestido con varias orlas de esta y otras antiguas generaciones, lo cual ha suscitado el interés del actual alumnado por la posibilidad de poder ver fotos de sus familiares y su profesorado cuando este era estudiante.
La tercera promoción de estudios de Matemáticas de la Universidad de La Laguna (1970/75) está integrada por Antonio Acevedo Hernández, José Aldea Marín, Virgilio Cabrera Moreno, Álvaro Dávila González, Máximo Galán Núñez, Juan Antonio García Cruz, Jesús Gómez Campos, Francisco González Lemus, Claudio Jerez Díaz, José Guillermo López Rodríguez, José Guillermo, Santiago Luis García, Francisco Martín Cabrera, Julián Román Padrón Martín, Inés Plasencia Cruz, Ramón Prieto Rodríguez, Juan Reyes Santana, Celestino Rodríguez Llabrés y Antonio Sierra García.