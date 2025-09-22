Denuncian que excursiones turísticas arruinan el día a día de los canarios: “Amenazan, invaden espacios privados y destruyen caminos”

Los vecinos de Guatiza, en el municipio de Teguise, Lanzarote, han denunciado el impacto negativo que generan las excursiones turísticas en buggies y quads que atraviesan tanto el entorno rural como las calles de la localidad.
Según indican, estas excursiones incumplen la Ordenanza Reguladora del Tránsito de Quads por el término municipal, publicada en el BOP n.º 14 de 29 de enero de 2010, que restringe el uso de este tipo de vehículos fuera de las vías pavimentadas.
Los residentes aseguran que la circulación constante de estos grupos provoca erosión del suelo, destrucción de caminos rurales, alteración de senderos, afección a la biodiversidad, invasión de espacios privados y aumento de la contaminación acústica y del polvo en suspensión.
A ello se suman molestias diarias, especialmente en horas de descanso, y un deterioro de la convivencia, con episodios de insultos y amenazas cuando se les recrimina a los conductores el uso indebido de los caminos.
Los vecinos, hartos de las excursiones
Ante esta situación, los vecinos exigen al Ayuntamiento de Teguise:
- La aplicación estricta de la Ordenanza Municipal, cuyo artículo 2 establece la protección de las vías urbanas y, en especial, de los caminos rurales frente al deterioro que generan estos vehículos.
- El incremento de la vigilancia y control policial, especialmente en áreas residenciales y espacios de especial sensibilidad ambiental.
- La adopción de medidas que frenen una actividad que, según señalan, no responde a un modelo de turismo sostenible.
Los afectados recuerdan que ya han mantenido reuniones con representantes municipales y que está pendiente un nuevo encuentro con la Concejalía de Medio Ambiente para trasladar sus demandas.